Világháborús robbanószerkezetet találtak Budapesten – riasztották a hatóságokat

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
A XII. kerületben.
Világháborús robbanószerkezetet találtak földmunkálatok végzése közben Budapesten, a XII. kerületi Csörsz parkban – írta meg a Hegyvidéki Önkormányzat hivatalos oldalán.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Hegyvidéki Rendészet munkatársai pedig a helyszínen biztosítják a területet, és a tűzszerészeket is kihívták.
További információ egyelőre nem került nyilvánosságra a robbanószerkezetről.
Nyitókép: Nagy Zoltán/MTI