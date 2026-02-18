Ft
XII. kerület II. világháború Budapest robbanószerkezet

Világháborús robbanószerkezetet találtak Budapesten – riasztották a hatóságokat

2026. február 18. 15:35

A XII. kerületben.

2026. február 18. 15:35
null

Világháborús robbanószerkezetet találtak földmunkálatok végzése közben Budapesten, a XII. kerületi Csörsz parkban – írta meg a Hegyvidéki Önkormányzat hivatalos oldalán.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Hegyvidéki Rendészet munkatársai pedig a helyszínen biztosítják a területet, és a tűzszerészeket is kihívták.

További információ egyelőre nem került nyilvánosságra a robbanószerkezetről.

Nyitókép: Nagy Zoltán/MTI

