Világháborús robbanószerkezetet találtak Budapesten – riasztották a hatóságokat

Világháborús robbanószerkezetet találtak földmunkálatok végzése közben Budapesten, a XII. kerületi Csörsz parkban – írta meg a Hegyvidéki Önkormányzat hivatalos oldalán.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Hegyvidéki Rendészet munkatársai pedig a helyszínen biztosítják a területet, és a tűzszerészeket is kihívták.