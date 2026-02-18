„Hillary Clinton nem örül, amiért Donald Trump és Orbán Viktor szoros barátságot ápol egymással, sőt Marco Rubio külügyminiszter minapi magyarországi vizitje is zavarja a hajdani first ladyt, aki fenntartását fejezte ki az »autokráciák szövetségének« kialakulása miatt.

Mrs. Clinton nem először aggodalmaskodik Donald Trump és Orbán Viktor személye kapcsán; lehet mondani, történelmük van ezeknek az aggodalmaknak. Trumppal például azóta, hogy 2016-ban alulmaradt vele szemben az elnökválasztáson… Orbán Viktor azóta van Hillary asszony bögyében, hogy a 2011-es magyarországi látogatása során tett belpolitikai »ajánlásai« leperegtek az akkor második ciklusát töltő miniszterelnökről, aki lábbal tiporta a demokráciát, átgázolt az emberi jogokon és fütyült a szabadságjogokra – legalábbis a nyugati kormányoknál sűrűn kilincselő hazai ellenzék szerint.