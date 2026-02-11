Szijjártó kimondta, amit nem akartunk hallani: „A Brüsszel–Kijev koalíció célja a magyar nemzeti kormány kiiktatása” (VIDEÓ)

Majd hozzátette, hogy ugyan Brüsszelben mindenfajta trükköket be tudnak vetni a technikai előkészítés során és készek megsérteni a saját szabályaikat is, arra nem tudnak jogi megoldást találni, hogy Ukrajnát a végén hazánk tiltakozása ellenére is felvegyék.

Ezért egyértelműen az a tervük, hogy kiiktassák a magyar nemzeti kormányt mint akadályt, ezen öt pont kizárólag erről szól, minthogy az Európai Bizottság minden másban keresztül tud menni az összes többi tagállamon, senki nem fejt ki komoly ellenállást.

„A tervnek az első két pontja bevezetés, tehát a cél: 2027-ben tagság reformok nélkül és még háborúval is. És a harmadik pont a fő pont, hogy ez hogyan lehetséges. Magyarországon politikai váltást kell elérni. És hogy hosszú távú biztosítékra mennek, arról szól az ötödik pont, ez azt jelenti, hogy az ilyen szuverén magyar nemzeti kormány-féle baleseteket a jövőben el lehessen kerülni, ezért ugye jön a vétójognak a megszüntetése” – sorolta.

„Vagyis az egyhangú szavazásoknak a megszüntetése az Európai Unióban a hosszú távú garanciája lehet annak, hogy a liberális mainstream tud érvényesülni,