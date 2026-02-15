Abban többen érdekeltek lehettek, hogy a kormányon belüli vita, ha volt ilyen, kiszivárogjon. A vezérkart egyre nyilvánvalóbb ellentétek szabdalják – ettől még persze nem állíthatjuk, hogy épp a példaszerűen felsorolt nevek valamelyike »csöpögtetett«. Pintérnek konfliktusa van Rogánnal, aki megszerezte a korábban általa felügyelt polgári titkosszolgálatokat. Szijjártó, Lázár és Rogán között természetes a rivalizálás a majdani utódlásért, most a »második ember« szerepéért. Nagy Márton meg akarja szerezni a külgazdaság területét Szijjártótól. Rogánnak elvileg érdeke lehetne, hogy kiderüljön: ebben a történetben ő a gyár bezárását javasolta. És így tovább…

De a »szexuális vegyvédelemnek« van más fedeznivalója is. Kiderült, a Samsung vezetése annak örülne, ha a Szuverenitásvédelem lépne az első jegyzőkönyveket napvilágra hozó Átlátszó nyakára. Mit ád isten: tényleg vizsgálatot indítottak. De ez a vezetői kör részletes információkról tárgyal az ügyészség állítólagos tervei kapcsán is. Nem mellesleg a vezetés befolyásos tagja Szijjártó volt helyettese.