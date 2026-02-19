Paul Lendvai bevédte Magyar Pétert: szerinte hasznos a Tisza hallgatása

Itt a bizonyíték: nem tagadhatják tovább az ukránok, szándékosan zárták el a Barátság kőolajvezetéket
A Tisza Párt is tudhatott arról, hogy mit terveznek Zelenszkijék.
Az osztrák-magyar publicista szerint az Unió nem háborúpárti.
A Salzburger Nachrichte a napokban interjút készített a 96 éves osztrák-magyar publicistával, Paul Lendvaival, melyet a HVG is szemlézett.
A beszélgetés során elhangzott, hogy a Tisza-vezér sok értelmiségi részéről azért kap bírálatot, mert igen óvatos, például az Ukrajna ügyében vagy az EU-val szemben.
A körültekintésnek azonban stratégiai oka van nála, mivel a hatalom Brüsszel ügynökének állítja be. Arról nem szólva, hogy a propaganda alapján az Unió háborúpárti. Ami persze úgy ostobaság, ahogy van, de sokakra hat”
– fogalmazott Paul Lendvai.
Az osztrák-magyar publicista azzal folytatta, hogy véleménye szerint a kormányoldal attól fél, hogy „még azt a keveset is elveszíti, amennyije van”. „Ilyen háttér előtt próbálkozik Magyar Péter azzal, hogy ne nyújtson támadási felületet. Ezért tűnhet egyesek szemében megalkuvónak. Orbán ugyanakkor igen dörzsölt politikus, kiváló taktikus. Igen finom érzéke van ahhoz, hogy megérezze, mitől tart a nép. Nem reformokról és a gazdasági jövőről beszél, hanem éppen ezeket a félelmeket lovagolja meg” – magyarázta Lendvai a Salzburger Nachrichte című lapnak.
Nyitókép: Kovács Zoltán X-oldala
