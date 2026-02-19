Ft
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
paul lendvai brüsszel publicista Magyar Péter interjú stratégia Orbán Viktor ukrajna

Paul Lendvai bevédte Magyar Pétert: szerinte hasznos a Tisza hallgatása

2026. február 19. 16:43

Az osztrák-magyar publicista szerint az Unió nem háborúpárti.

2026. február 19. 16:43
A Salzburger Nachrichte a napokban interjút készített a 96 éves  osztrák-magyar publicistával, Paul Lendvaival, melyet a HVG is szemlézett.

A beszélgetés során elhangzott, hogy a Tisza-vezér sok értelmiségi részéről azért kap bírálatot, mert igen óvatos, például az Ukrajna ügyében vagy az EU-val szemben. 

A körültekintésnek azonban stratégiai oka van nála, mivel a hatalom Brüsszel ügynökének állítja be. Arról nem szólva, hogy a propaganda alapján az Unió háborúpárti. Ami persze úgy ostobaság, ahogy van, de sokakra hat”

 – fogalmazott Paul Lendvai.

Az osztrák-magyar publicista azzal folytatta, hogy véleménye szerint a kormányoldal attól fél, hogy „még azt a keveset is elveszíti, amennyije van”. „Ilyen háttér előtt próbálkozik Magyar Péter azzal, hogy ne nyújtson támadási felületet. Ezért tűnhet egyesek szemében megalkuvónak. Orbán ugyanakkor igen dörzsölt politikus, kiváló taktikus. Igen finom érzéke van ahhoz, hogy megérezze, mitől tart a nép. Nem reformokról és a gazdasági jövőről beszél, hanem éppen ezeket a félelmeket lovagolja meg” – magyarázta Lendvai a Salzburger Nachrichte című lapnak.

Nyitókép: Kovács Zoltán X-oldala
 

Összesen 74 komment

nyafika
2026. február 19. 19:08
Fajtajelleg Ószövetségi fülei vannak...
nyafika
2026. február 19. 19:04
Kommunista patkány, remélem úgy taposnak bele egy műanyaghordóba koporsó helyett...aztán elásnak egy trágyarakás alá...
Szuperszig
2026. február 19. 18:59
Ezt is a fülei tartják életben, mint a sivatagi rókát.
Ehetős Odó
2026. február 19. 18:47
Nachrichten, bazmeg, mandi, Nachrichten. Először azt hittem, hogy elírták a félanalfabéta firkászok. De kétszer is egy cikkben ez nem valószínű.
