Óriási bejelentés készül – kulcsmegállapodást kötünk az Egyesült Államokkal!

A tárcavezető arról számolt be, hogy rendkívül fontos megállapodást fognak aláírni a felek a nukleáris energia terén történő együttműködésről, aminek azért is különösen nagy jelentősége van, mert az atomenergia „a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze” Magyarországon.