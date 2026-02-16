Ft
nukleáris energia Szijjártó Péter Egyesült Államok

Óriási bejelentés készül – kulcsmegállapodást kötünk az Egyesült Államokkal!

2026. február 16. 11:31

Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország az egyetlen ország Európában, amely a kezdettől fogva támogatja Donald Trump békéért tett erőfeszítéseit.

2026. február 16. 11:31
null

Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal, aminek az is különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy rendkívül fontos megállapodást fognak aláírni a felek a nukleáris energia terén történő együttműködésről, aminek azért is különösen nagy jelentősége van, mert az atomenergia „a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze” Magyarországon.

Valamint ennek kapcsán arra is emlékeztetett, hogy tavaly új aranykor köszöntött be a magyar–amerikai kapcsolatokban Donald Trump elnök hivatalba lépésével.

„Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a tavalyi esztendő végén a washingtoni csúcstalálkozójukon, és ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést, és Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit fizetik a magyar emberek” – mondta.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a mostani találkozón természetesen az ukrajnai béketeremtés ügyéről is hosszan fognak tárgyalni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdettől fogva támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit.

„Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére” – szögezte le.

(MTI)

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

