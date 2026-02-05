Orbán Viktor nagy leleplezést tett: így támogatják Ukrajnából a Tisza Pártot (VIDEÓ)

Exkluzív felvételek: rocksztároknak kijáró fogadtatást kapott Orbán Viktor a Mandiner Klubestjén
Az esemény során egy váratlan vendég is megjelent a színpadon.
„Nem feltétlenül készpénzt küldenek, de nagyértékű informatikai szolgáltatásokat. A Tisza Párt természetesen ezért nem fizet” – jelentette ki a miniszterelnök a Mandiner Klubesten.
Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, hatalmas érdeklődés és telt ház mellett zajlott le a Mandiner legutóbbi klubestje, melynek vendége Orbán Viktor volt.
A miniszterelnök a hallgatóság előtt megdöbbentő kijelentést tett. Elmondta,
Kijev felől is beszálltak a kampányba, és onnan is küldik a pénzeket.
„Ne legyenek illúzióink, dokumentálva is van ez. Nem feltétlenül készpénzt küldenek, de nagyértékű informatikai szolgáltatásokat. A Tisza Párt természetesen ezért nem fizet” – hangzott el.
A kormányfő hozzátette, hogy nem akar felfejteni mindenféle „bonyolult ügyeket”, de ezek ismert mechanizmusok.
„Tehát nem az a kérdés, hogy megesszük-e reggelire az ellenzéket, hanem az, hogy a mögöttük lévőket meg tudjuk-e enni reggelire. Jelentem, nem,
legfeljebb vacsorára, és ahhoz is éles kész kell”
– szögezte le Orbán Viktor.
A vonatkozó videót alább tekintheti meg:
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton
