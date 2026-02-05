Ft
tisza párt támogatás kampány Magyar Péter ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor nagy leleplezést tett: így támogatják Ukrajnából a Tisza Pártot (VIDEÓ)

2026. február 05. 13:05

„Nem feltétlenül készpénzt küldenek, de nagyértékű informatikai szolgáltatásokat. A Tisza Párt természetesen ezért nem fizet” – jelentette ki a miniszterelnök a Mandiner Klubesten.

2026. február 05. 13:05
null

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, hatalmas érdeklődés és telt ház mellett zajlott le a Mandiner legutóbbi klubestje, melynek vendége Orbán Viktor volt.

A miniszterelnök a hallgatóság előtt megdöbbentő kijelentést tett. Elmondta, 

Kijev felől is beszálltak a kampányba, és onnan is küldik a pénzeket.

„Ne legyenek illúzióink, dokumentálva is van ez. Nem feltétlenül készpénzt küldenek, de nagyértékű informatikai szolgáltatásokat. A Tisza Párt természetesen ezért nem fizet” – hangzott el.

A kormányfő hozzátette, hogy nem akar felfejteni mindenféle „bonyolult ügyeket”, de ezek ismert mechanizmusok. 

„Tehát nem az a kérdés, hogy megesszük-e reggelire az ellenzéket, hanem az, hogy a mögöttük lévőket meg tudjuk-e enni reggelire. Jelentem, nem, 

legfeljebb vacsorára, és ahhoz is éles kész  kell”

– szögezte le Orbán Viktor. 

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

