Nem mindennapi fogás Tiszakécskén

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Hatalmas harcsa akadt a horogra – de volt ott még más is!
A tiszakécskei holtág ismét megmutatta, milyen kincseket rejt – számolt be a nem mindennapi fogásról a Baon.hu. nyomán a Magyar Nemzet.
A horgászok szerencséje egy tiszakécskei férfihoz szegődött. A pegetőhorgász délelőtt még egy szép, közel négykilós süllővel fotózkodott, délután pedig már egy kapitális méretű, közel kétméteres, 60 kilogrammos monstrumharcsát terelt partra.
Az óriáshal végül visszanyerte szabadságát.
Nyitókép: Facebook/Tiszakécskei Holtág