Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tiszakécskei holtág holtág fogás

Nem mindennapi fogás Tiszakécskén

2026. február 16. 20:52

Hatalmas harcsa akadt a horogra – de volt ott még más is!

2026. február 16. 20:52
null

A tiszakécskei holtág ismét megmutatta, milyen kincseket rejt – számolt be a nem mindennapi fogásról a Baon.hu. nyomán a Magyar Nemzet.

A horgászok szerencséje egy tiszakécskei férfihoz szegődött. A pegetőhorgász délelőtt még egy szép, közel négykilós süllővel fotózkodott, délután pedig már egy kapitális méretű, közel kétméteres, 60 kilogrammos monstrumharcsát terelt partra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Az óriáshal végül visszanyerte szabadságát.

Nyitókép: Facebook/Tiszakécskei Holtág

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
2026. február 16. 21:08
szép hal, de még ez is érdekesebb, mint a halálra gázolt néni győrben?
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!