Nem mindennapi fogás Tiszakécskén

A tiszakécskei holtág ismét megmutatta, milyen kincseket rejt – számolt be a nem mindennapi fogásról a Baon.hu. nyomán a Magyar Nemzet.

A horgászok szerencséje egy tiszakécskei férfihoz szegődött. A pegetőhorgász délelőtt még egy szép, közel négykilós süllővel fotózkodott, délután pedig már egy kapitális méretű, közel kétméteres, 60 kilogrammos monstrumharcsát terelt partra.