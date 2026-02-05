„Ne dőljünk be!” – súlyos veszélyre figyelmeztet Orbán Viktor (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner telt házas Klubestjén is világossá tette a magyar nemzeti álláspontot, a cél, hogy hazánk ne sodródjon bele a háborúba. „Az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, így valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről” – közölte Orbán Viktor.