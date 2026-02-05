Ft
Brüsszel Orbán Viktor figyelmeztetés

„Ne dőljünk be!” – súlyos veszélyre figyelmeztet Orbán Viktor (VIDEÓ)

2026. február 05. 08:05

A kormányfő szerint van, aki nem tudna nemet mondani Brüsszel akaratának.

2026. február 05. 08:05
null

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner telt házas Klubestjén is világossá tette a magyar nemzeti álláspontot, a cél, hogy hazánk ne sodródjon bele a háborúba. „Az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, így valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről” – közölte Orbán Viktor.

Ezt erősíti meg a kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóval, amelyhez azt írta:

Ne dőljünk be a meséknek! A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek.”

A videó egyértelművé teszi, Magyar Péterék behódolnának a brüsszeli akaratnak, eltörölnék a rezsicsökkentést, mindenben támogatnák Ukrajnát, bevezetnék a sorkatonaságot és aláírnák a migrációs paktumot is.

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

