„Ne dőljünk be!” – súlyos veszélyre figyelmeztet Orbán Viktor (VIDEÓ)

Orbán Viktor: A meló fogja eldönteni ezt a választást (VIDEÓ)
Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak – mondta Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén.
A kormányfő szerint van, aki nem tudna nemet mondani Brüsszel akaratának.
Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner telt házas Klubestjén is világossá tette a magyar nemzeti álláspontot, a cél, hogy hazánk ne sodródjon bele a háborúba. „Az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, így valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről” – közölte Orbán Viktor.
Ezt erősíti meg a kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóval, amelyhez azt írta:
Ne dőljünk be a meséknek! A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek.”
A videó egyértelművé teszi, Magyar Péterék behódolnának a brüsszeli akaratnak, eltörölnék a rezsicsökkentést, mindenben támogatnák Ukrajnát, bevezetnék a sorkatonaságot és aláírnák a migrációs paktumot is.
Kedélyesen sétált be a miniszterelnök a Várkert Bazárba.
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton