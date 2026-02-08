Nagy átalakulás előtt az energiapiac: új korszak jöhet Magyarországon

Jelentős átalakulás előtt áll az európai és a hazai energiapiac, ezért egyre nagyobb szerepet kap az iparági szereplők együttműködése – hangzott el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Energetikai Szakmai Bizottságának február 4-i ülésén. Dr. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke hangsúlyozta:

új, dinamikus időszak kezdődik az energetikában, amelyhez elengedhetetlen egy jól működő, együttműködésen alapuló energiapiaci közösség.

A cél, hogy a hazai szektor képes legyen rugalmasan reagálni az egyre komplexebb fejlesztési és szabályozási kihívásokra.