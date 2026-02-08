Ft
együttműködés energetikai magyarországon magyar kereskedelmi és iparkamara magyar energetikai és közmű - szabályozási hivatal

Nagy átalakulás előtt az energiapiac: új korszak jöhet Magyarországon

2026. február 08. 13:31

A jövő energiapiaca már formálódik: tesztkörnyezet és új fejlesztések jöhetnek 2026-ban.

2026. február 08. 13:31
null

Jelentős átalakulás előtt áll az európai és a hazai energiapiac, ezért egyre nagyobb szerepet kap az iparági szereplők együttműködése – hangzott el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Energetikai Szakmai Bizottságának február 4-i ülésén. Dr. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke hangsúlyozta: 

új, dinamikus időszak kezdődik az energetikában, amelyhez elengedhetetlen egy jól működő, együttműködésen alapuló energiapiaci közösség. 

A cél, hogy a hazai szektor képes legyen rugalmasan reagálni az egyre komplexebb fejlesztési és szabályozási kihívásokra.

A szakmai bizottság elnöke, Dr. Mihalovics Péter kiemelte, hogy a MEKH hiánypótló munkát végez az innováció támogatásában és a piaci szereplők segítésében. Mint fogalmazott: „Ha minden hivatal így segítené azokat, akik fejleszteni szeretnének, sokkal könnyebb helyzetben lenne az egész iparág”. 

Dr. Juhász Edit előadásában rámutatott: az elektrifikáció és a helyben termelt energia gyors terjedése új terhelési viszonyokat hozott létre, ami további hálózatfejlesztéseket és új szabályozási megoldásokat tesz szükségessé. 

A fogyasztók egyre nagyobb arányban válnak energiatermelőkké, ami egyszerre jelent lehetőséget és kihívást a rendszer finanszírozása és működtetése szempontjából.

Az ülésen bemutatták a MEKH új szabályozási tesztkörnyezetét is, amely 2026 egyik fontos innovációja lehet az energiapiacon. 

A kezdeményezés célja, hogy a villamosenergia- és földgázágazatban megjelenő új technológiákat és üzleti modelleket valós, de védett körülmények között lehessen kipróbálni. 

A program várhatóan ösztönzi majd a fenntarthatóbb és költséghatékonyabb megoldások elterjedését, miközben hozzájárul egy stabilabb, hosszú távon is működőképes energiapiaci környezet kialakításához.

Nyitókép: Creative Touch Imaging Ltd / AFP

