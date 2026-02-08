Nagy átalakulás előtt az energiapiac: új korszak jöhet Magyarországon

Dr. Juhász Edit előadásában rámutatott: az elektrifikáció és a helyben termelt energia gyors terjedése új terhelési viszonyokat hozott létre, ami további hálózatfejlesztéseket és új szabályozási megoldásokat tesz szükségessé.
A fogyasztók egyre nagyobb arányban válnak energiatermelőkké, ami egyszerre jelent lehetőséget és kihívást a rendszer finanszírozása és működtetése szempontjából.
Az ülésen bemutatták a MEKH új szabályozási tesztkörnyezetét is, amely 2026 egyik fontos innovációja lehet az energiapiacon.
A kezdeményezés célja, hogy a villamosenergia- és földgázágazatban megjelenő új technológiákat és üzleti modelleket valós, de védett körülmények között lehessen kipróbálni.
A program várhatóan ösztönzi majd a fenntarthatóbb és költséghatékonyabb megoldások elterjedését, miközben hozzájárul egy stabilabb, hosszú távon is működőképes energiapiaci környezet kialakításához.