Mindenki a forint vesztére fogadott, de csúnyán ráfáztak – itt a hidegzuhany!

Ha valaki kizárólag forintban tartotta megtakarítását, az december végén ugyanazzal az összeggel rendelkezett, mint az év elején. A hazai 4,4 százalékos infláció következtében csökkent ugyan a pénz vásárlóereje, vagyis ugyanabból az összegből kevesebb árut és szolgáltatást lehetett megvásárolni. Rosszabbul járt ugyanakkor az, aki euróba fektetett, hiszen a forint-euró árfolyam történeti adatai – az Exchange-Rates.org éves összesítése – szerint 2025-ben a forint 6,88 százalékkal erősödött az euróhoz képest. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a forintösszeg év végén több eurót ért, mint az év elején. A kép másik oldala ugyanilyen egyértelmű:

aki euróban tartotta megtakarítását, az nemcsak az eurózóna inflációját viselte, hanem forintban számolva árfolyamveszteséget is realizált.

A 2025-ös forinterősödés egyik legfontosabb oka az volt, hogy a magyar kamatszint tartósan magas maradt. Miközben több európai és régiós jegybank már a lazítás irányába indult, Magyarországon a monetáris politika kivárt.

Ez a különbség olyan helyzetet teremtett, amelyet a nemzetközi befektetők nagyon jól ismernek és rendszeresen kihasználnak: ahol magasabb a kamat, oda – megfelelő kockázati étvágy mellett – megindul a pénz.

A 2025-ös év nem azt bizonyította, hogy a forint hirtelen erős deviza lett. Azt mutatta meg, hogy