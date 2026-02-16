Ft
forint euró magyarországon világgazdaság

Mindenki a forint vesztére fogadott, de csúnyán ráfáztak – itt a hidegzuhany!

2026. február 16. 08:41

Sok megtakarító fektetett tavaly euróba abban a hitben, hogy a forint hosszabb távon úgyis gyengül. Tévedtek.

2026. február 16. 08:41
null

Mindenki az eurót kapkodja, mégis a forint nyert: sokan rossz lóra tettek, óriásit buknak, ideje levonni a tanulságot – írja a Világgazdaság. Sok megtakarító fektetett tavaly euróba abban a hitben, hogy a forint hosszabb távon úgyis gyengül. 

Ám egy tanulságos fordulat emlékeztetett arra, hogy a devizapiac nem közhelyek alapján működik: 

a forint az euróval szemben ugyanis 2025-ben 6,88 százalékot erősödött.

Ez önmagában is figyelemre méltó, de a valódi üzenet inkább az, hogy sokan éppen azon veszítettek, amit automatikusan „biztonságosnak” hittek.

Ha valaki kizárólag forintban tartotta megtakarítását, az december végén ugyanazzal az összeggel rendelkezett, mint az év elején. A hazai 4,4 százalékos infláció következtében csökkent ugyan a pénz vásárlóereje, vagyis ugyanabból az összegből kevesebb árut és szolgáltatást lehetett megvásárolni. Rosszabbul járt ugyanakkor az, aki euróba fektetett, hiszen a forint-euró árfolyam történeti adatai – az Exchange-Rates.org éves összesítése – szerint 2025-ben a forint 6,88 százalékkal erősödött az euróhoz képest. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a forintösszeg év végén több eurót ért, mint az év elején. A kép másik oldala ugyanilyen egyértelmű: 

aki euróban tartotta megtakarítását, az nemcsak az eurózóna inflációját viselte, hanem forintban számolva árfolyamveszteséget is realizált.

A 2025-ös forinterősödés egyik legfontosabb oka az volt, hogy a magyar kamatszint tartósan magas maradt. Miközben több európai és régiós jegybank már a lazítás irányába indult, Magyarországon a monetáris politika kivárt.

Ez a különbség olyan helyzetet teremtett, amelyet a nemzetközi befektetők nagyon jól ismernek és rendszeresen kihasználnak: ahol magasabb a kamat, oda – megfelelő kockázati étvágy mellett – megindul a pénz.

A 2025-ös év nem azt bizonyította, hogy a forint hirtelen erős deviza lett. Azt mutatta meg, hogy 

a devizapiaci trendek ciklikusak, és a megszokott narratívák könnyen félrevezethetnek.

A történet legfontosabb tanulsága nem az, hogy eurót venni rossz döntés lenne. Sokkal inkább az, hogy a devizaváltás önmagában nem stratégia, csak pozíció. Aki kizárólag megszokásból, félelemből vagy közhelyek alapján dönt, könnyen a piac másik oldalán találhatja magát. 2025-ben sokan így jártak: nem azért veszítettek, mert az euró gyenge lett, hanem mert a forint – egy kamatvezérelt évben – erősebbnek bizonyult, mint amire a többség számított. 

Nyitókép: JONATHAN RAA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

 

