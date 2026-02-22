Itt az újabb botrány: Magyar Péter nem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését, a kőolajvezeték leállítását
„Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását” – üzent a Tisza-vezérnek Kocsis Máté.
Annyira sikerült csúcsra járatniuk a „választásokig nem beszélünk a terveinkről” stratégiát, hogy ezt még a leginkább fajsúlyos ügyekben is érvényesítik.
„Egyetlen mondat sincs, egyetlen szó sem.
Annyira sikerült csúcsra járatniuk a »választásokig nem beszélünk a terveinkről« stratégiát, hogy ezt még a leginkább fajsúlyos ügyekben is érvényesítik.
Magyar Péternek a videó- és kameraerdőben egyetlen megszólalással, egyetlen mondattal sem sikerült elítélően reagálni arra, hogy Ukrajna akadályozza a Magyarországra irányuló olajszállítmányokat. Nem kisebb dologra van ez hatással, mint a hazai üzemanyagárakra.
Az olaj- és gázvállalatoktól érkező tiszás miniszterjelöltek biztosan tapsikolnak, ha a kieső szállítmányok miatt volt cégeik jutnának új megrendelésekhez, egész biztosan magasabb áron.
Ha egy ilyen súlyos ügyben nem kötik a magyarok orrára, hogy mit terveznek, akkor vajon mi másban tennék?
Költői a kérdés, de attól még érdemi: mi az oka a hallgatásnak?”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
„Peti! Ezek szerint neked rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását” – üzent a Tisza-vezérnek Kocsis Máté.