Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt kampány Magyar Péter stratégia hallgatás ukrajna választás

Mi az oka a hallgatásnak?

2026. február 22. 10:10

Annyira sikerült csúcsra járatniuk a „választásokig nem beszélünk a terveinkről” stratégiát, hogy ezt még a leginkább fajsúlyos ügyekben is érvényesítik.

2026. február 22. 10:10
null
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

„Egyetlen mondat sincs, egyetlen szó sem. 

Annyira sikerült csúcsra járatniuk a »választásokig nem beszélünk a terveinkről« stratégiát, hogy ezt még a leginkább fajsúlyos ügyekben is érvényesítik. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péternek a videó- és kameraerdőben egyetlen megszólalással, egyetlen mondattal sem sikerült elítélően reagálni arra, hogy Ukrajna akadályozza a Magyarországra irányuló olajszállítmányokat. Nem kisebb dologra van ez hatással, mint a hazai üzemanyagárakra. 

Az olaj- és gázvállalatoktól érkező tiszás miniszterjelöltek biztosan tapsikolnak, ha a kieső szállítmányok miatt volt cégeik jutnának új megrendelésekhez, egész biztosan magasabb áron. 

Ha egy ilyen súlyos ügyben nem kötik a magyarok orrára, hogy mit terveznek, akkor vajon mi másban tennék? 

Költői a kérdés, de attól még érdemi: mi az oka a hallgatásnak?”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 22. 11:11
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
zsocc44
2026. február 22. 11:11
Ahogy innen az Olympos Mons lejtőiről látszik, nem azért hallgatnak, mert rejtegetnek valamit. Ugyanis már minden kiderült. A hallgatás oka, higy nincs egy épkézláb gondolatuk egy ország vezetéséről! Mellesleg ha meg is szólal a slimfit dakszli, általában néhány óra alatt kiderül a hazugsága. Inkább nem mondanak semmit…
Válasz erre
3
0
Agricola
2026. február 22. 11:06
Mi az oka a hallgatásnak? Mert "hallgatni arany" latinul: "silentium est aurum".
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. február 22. 10:47
Azért hallgatnak poloskaPetiék a Brüsszelben írt programról, , mert "nem fog fájni".
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!