Magyar Péternek a videó- és kameraerdőben egyetlen megszólalással, egyetlen mondattal sem sikerült elítélően reagálni arra, hogy Ukrajna akadályozza a Magyarországra irányuló olajszállítmányokat. Nem kisebb dologra van ez hatással, mint a hazai üzemanyagárakra.

Az olaj- és gázvállalatoktól érkező tiszás miniszterjelöltek biztosan tapsikolnak, ha a kieső szállítmányok miatt volt cégeik jutnának új megrendelésekhez, egész biztosan magasabb áron.