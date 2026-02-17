Ft
02. 17.
kedd
tisza párt Wellor botrány Magyar Péter

Meglepő értelmezést nyert Magyar Péter rejtélyes hálószobatitka

2026. február 17. 05:39

Wellor nem hagyta ki a ziccert.

2026. február 17. 05:39
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Mint korábban megírtuk, furcsa beismerő videót tett közzé a Tisza Párt elnöke, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt, de Magyar azt állította, ő nem fogyasztott drogot.

Ez az abszurd helyzet és Magyar Péter magyarázkodása megihlette a népszerű netzenészt is, aki egy meglehetősen pikáns szövegű dalban mesélte el a Tisza-párt elnökének rejtélyes hálószobatitkát.

Íme néhány izgalmas részlet Wellor, Dúl bennem a tesztoszteron (Telex-kármentő mix) című legújabb számából:

de ismerős ez a szoba!
Evelinnel mentünk oda
bár zsarolt harminc millára
meg se rezzent a pillája
kanos voltam, ugye érted?
a p...ci győzött, nem a pártérdek
a szex konszenzuális
talán még volt a...l is

dúl bennem a tesztoszteron
a választókat pont leszarom
a haverom egy ukrán ügynök
én leszek a miniszterelnök

(...)

ígértem az Ötkert után
nem viselkedek ilyen bután
de volt ott annyiféle anyag,
hogy eldobtad tőle az agyad
jól üt a srácok holmija
kezdődhet a kábszis orgia!
mindig a Deutschot basztatom
most meg itt szívok az asztalon

Egyelőre nem lehet tudni, hova fut ki a meglehetősen bizarr történet. Azonban annyi bizonyos, Magyar Péter ebből csak rosszul jöhet ki. Wellor-dala ismét rávilágít arra, hogy a zsebmessiás milyen ember is valójában.”

Nyitókép: Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

states-2
2026. február 17. 08:27
Pszichopata drogos strici.
dryanflowd-
2026. február 17. 06:15
„Mint korábban megírtuk – "Szemtanú is megerősítette..." (nem gyöngyöspatai) img.index.hu/imgfrm/9/7/2/1/THM_0002889721.jpg (basztatni felesleges)
