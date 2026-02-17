Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Wellor nem hagyta ki a ziccert.
„Mint korábban megírtuk, furcsa beismerő videót tett közzé a Tisza Párt elnöke, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt, de Magyar azt állította, ő nem fogyasztott drogot.
Ez az abszurd helyzet és Magyar Péter magyarázkodása megihlette a népszerű netzenészt is, aki egy meglehetősen pikáns szövegű dalban mesélte el a Tisza-párt elnökének rejtélyes hálószobatitkát.
Íme néhány izgalmas részlet Wellor, Dúl bennem a tesztoszteron (Telex-kármentő mix) című legújabb számából:
de ismerős ez a szoba!
Evelinnel mentünk oda
bár zsarolt harminc millára
meg se rezzent a pillája
kanos voltam, ugye érted?
a p...ci győzött, nem a pártérdek
a szex konszenzuális
talán még volt a...l is
dúl bennem a tesztoszteron
a választókat pont leszarom
a haverom egy ukrán ügynök
én leszek a miniszterelnök
(...)
ígértem az Ötkert után
nem viselkedek ilyen bután
de volt ott annyiféle anyag,
hogy eldobtad tőle az agyad
jól üt a srácok holmija
kezdődhet a kábszis orgia!
mindig a Deutschot basztatom
most meg itt szívok az asztalon
Egyelőre nem lehet tudni, hova fut ki a meglehetősen bizarr történet. Azonban annyi bizonyos, Magyar Péter ebből csak rosszul jöhet ki. Wellor-dala ismét rávilágít arra, hogy a zsebmessiás milyen ember is valójában.”
