Magyarországot próbálja lejáratni, közben luxusvillát épít Buda egyik legdrágább részén a Transparency egyik vezetője

Nem akármilyen építkezésbe vágott bele Rechnitzer Dóra, a Transparency International üzleti programokért felelős vezetője. A Tények kiderítette, hogy a hazánkat mindig Európa legkorruptabb államának beállító szervezet vezetőjének pazar ingatlanja lesz a Rózsadombon. A Vérhalom utca és a Cserje utca sarkán megújuló épület múltja is érdekes, hiszen korábban egy KGB-s fedett ház volt. Egy alkalommal innen szerveztek behatolást a Józsefhegyi utca–Áfonya utca sarkán álló (azóta elköltözött) japán követségre. Az akció bukással végződött: egy szovjet hírszerzőt le is lőttek, a villa pedig dekonspirálódott.

A lap kiderítette, a beruházás összértéke 500-700 millió forint lehet, de akár elérheti az egymilliárd forintot is, látva azt, hogy Buda legdrágább részéről van szó, ahol az ingatlanok négyzetméterára 1,5-2,5 millió forint is lehet. A portál szerint a háromszintes ingatlan 300-450 nm hasznosítható területtel 450 millió – 1,3 milliárd forintot érhetett már a felújítás előtt is.