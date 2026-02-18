Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
rózsadomb transparency ingatlan

Magyarországot próbálja lejáratni, közben luxusvillát épít Buda egyik legdrágább részén a Transparency egyik vezetője

2026. február 18. 13:23

Jól fizet a Magyarország elleni áskálódás.

2026. február 18. 13:23
null

Nem akármilyen építkezésbe vágott bele Rechnitzer Dóra, a Transparency International üzleti programokért felelős vezetője. A Tények kiderítette, hogy a hazánkat mindig Európa legkorruptabb államának beállító szervezet vezetőjének pazar ingatlanja lesz a Rózsadombon. A Vérhalom utca és a Cserje utca sarkán megújuló épület múltja is érdekes, hiszen korábban egy KGB-s fedett ház volt. Egy alkalommal innen szerveztek behatolást a Józsefhegyi utca–Áfonya utca sarkán álló (azóta elköltözött) japán követségre. Az akció bukással végződött: egy szovjet hírszerzőt le is lőttek, a villa pedig dekonspirálódott.

A lap kiderítette, a beruházás összértéke 500-700 millió forint lehet, de akár elérheti az egymilliárd forintot is, látva azt, hogy Buda legdrágább részéről van szó, ahol az ingatlanok négyzetméterára 1,5-2,5 millió forint is lehet. A portál szerint a háromszintes ingatlan 300-450 nm hasznosítható területtel 450 millió – 1,3 milliárd forintot érhetett már a felújítás előtt is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron
Fotó: Tények

Rechnitzer Dóra az évente megjelenő TRAC-jelentés egyik készítője, tehát a Magyarország lejáratását célzó „Korrupciós Érzékelési Index” évenkénti megállapításának egyik kulcsfigurája.

Nyitókép: MTI/H. Szabó Sándor

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. február 18. 14:53
Na igen. Ez az a mutató, ami a Tisza hatalomátvételével a leggyorsabb javulást fogja mutatni. Ugyan az államigazgatásban még csak az államtitkárok változnak, de a korábban mindenhol korrupciót érzékelő szereplők majd egymás után számolnak be, hogy már minden is a legnagyobb rendben. Amúgy a vizsgálat lényege, hogy a megkérdezettek szerint van-e korrupció itthon. A válasz pedig az, hogy ő ugyan sosem adott senkinek, sosem kért tőle senki, de attól még van, hiszen a sajtó ír róla folyamatosan. Ha majd nem ír, akkor nem lesz.
Válasz erre
0
0
piramis-2
•••
2026. február 18. 14:15 Szerkesztve
akyokushinkaimestere 2026. február 18. 13:29 "A tiszás bulit Buda egyik legelitebb szórakozóhelyén, az ukrán vállalkozók által üzemeltetett Lock the Clubban tartották, és a felvételek szerint jelen volt Radnai Márk alelnök is." Mekkkkkkora ukrán náci csicskák vagytok ti, te büdös szájú, agyhalott??? 'A radnaimark.hu ma újra frissült egy rövid üzenettel. Idéznek Magyar Péter beismeréséből: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…” Biztos? – tették fel sokat sejtetően a kérdést az oldalon." Ha-ha-ha-ha-ha-ha... Az isten is miniszterelnöknek teremtette! Igaz, te büdös szájú, agyhalott?
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. február 18. 14:11
@csulak, én hozzájárulnék a kövek megvételéhez.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 18. 14:09
az ilyen hazaarulot nyilvanosan kenne megkovezni
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!