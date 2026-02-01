Ft
02. 01.
vasárnap
Magyarország orosz célpont lett, és így áll a Fidesz és a Tisza a legfrissebb kutatásokban

2026. február 01. 08:58

Az oroszok inkább a Mol mellett döntöttek. Az orosz Dodo Pizza belép a magyar piacra. A narancssárga szín pedig nem lefelé, hanem felfelé fog még menni. Ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei a Mandineren.

2026. február 01. 08:58
null

Kiderült, hogy abszolút tévesek voltak azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért vásárolta meg a Szerb Olajipari Vállalat (NIS) egy részét – számolt be róla a Blic TV-nek Aleksandar Vucic szerb államfő.

A Világgazdaság által kiszúrt cikk szerint a politikus elmondta, a NIS részvényeinek 56 százalékáért 900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol.

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Vucic azonban azt is megosztotta, hogy 

Szerbia ennek a dupláját is kifizette volna, azonban az oroszok inkább a Mol mellett döntöttek.

Az oroszok hivatalosan is bejelentették: jönnek Magyarországra, és további terveik is lesznek velünk

Az orosz Dodo Pizza nevű nemzetközi étteremlánc egy, a Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodás keretében hivatalosan is belép a magyar piacra – írta meg a Helló Magyar.

Az együttműködés első mérföldköve egy budapesti étterem megnyitása lesz. Magyarország ezzel a 26 országot lefedő globális Dodo Pizza hálózat 12. európai országa lesz.

Grafikonon mutatjuk: így áll a Fidesz és a Tisza a legfrissebb közvélemény-kutatásokban

Napról-napra közelebb kerülünk április 12-höz, és minden héten jelennek meg új kutatások a pártok aktuális támogatottságáról. A Mesterterv legutóbbi adásában két állandó szakértőnk, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor intézeteinek a közvélemény-kutatását néztük át és vettük górcső alá.

Az adatok alapján azt látszik, hogy mind a Nézőpont Intézet, mind a XXI. Század Intézet biztos Fidesz előnyt mutat. Mindketten negyven százalékon mérték a Tiszát, és bejutó helyre tették a Mi Hazánk Mozgalmat.

G. Fodor Gábor arra világított rá, hogy a Tiszánál megmutatkozó egyezés arra utal, hogy Magyar Péterék pártja elérte a növekedési plafonját és nincs további növekedési potenciálja. G. Fodor a Fidesz kapcsán azt jegyezte meg, hogy bővülhet még a kormánypárt szavazóinak tábora, mely a mozgósítás sikerességétől függ.

Ha a reményeink nem csalnak, és így folytatódik minden, akkor ez a maximum, ez a negyven amit a Tisza oldalán láthatunk. A narancssárga szín pedig nem lefelé, hanem felfelé fog még menni. Ez természetesen éles ellentétben áll a baloldali mérők kijelentéseivel”

– fogalmazott a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

