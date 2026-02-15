Magyar Péter és Ludas Matyi: itt is rengeteg a homály (VIDEÓ)

Magyar Péter ebben is hazudott

A Tisza Párt 2024 augusztus végén ugyan létrehozta a Ludas Matyi Alapot, amely azt a célt szolgálta volna, hogy transzparens módon, a szimpatizánsaik bevonásával jótékonykodjanak Magyarék, de az interneten közzétett információk alapján nem igazolható, hogy 2024 augusztusa óta minden hónapban valóban kiválasztottak volna egy szervezetet, amelyhez el is juttatták a beígért összeget.

A talpramagyarok.hu/ludas-matyi-alap/ oldalon jelenleg az látható, hogy jótékonykodás csupán

2024 szeptemberében, októberében és decemberében történt,

valamint 2025 január-februárjában, majd pedig 2025. május-júniusában.

Magyar állításával ellentétben a Ludas Matyi Alap nem minden hónapban jótékonykodik, ráadásul a nyílvános információk alapján több mint fél éve nem csináltak semmit.