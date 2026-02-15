Magyar Péter és Ludas Matyi: itt is rengeteg a homály (VIDEÓ)

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
A Tisza Párt vezetője még 2024. augusztusában jelentette be a Ludas Matyi Alapot, amiből minden hónapban jótékonykodni fognak. Azóta Magyar Péterék alapja meglehetősen ritkán folytat tevékenységet. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 20. rész.
Magyar Péter még 2024. július elején jelentette be, hogy az Európai Parlamentben megkeresett jövedelme felét jótékony célra ajánlja majd fel, a Tisza Párt többi EP-képviselője pedig havi 500 ezer forintot fordít adományozásra. Az erről szóló, július 5-én közzétett Facebook-bejegyzésében Magyar úgy fogalmazott: „Jómagam az európai parlamenti fizetésem felét, a Tisza Párt további hat képviselője minden hónapban félmillió forintot ajánl fel jótékonysági célra. Minden hónap első napjaiban ti fogtok dönteni egy szavazáson arról, hogy melyik alapítványt/egyesületet/jótékonysági célt támogassuk a mintegy 4,6 millió forinttal.”
Mindezek alapján a Tisza Párt EP-képviselői a mai napig több mint 100 millió forintot kellett volna, hogy jótékonyságra fordítsanak, de mindezt nem lehet igazolni Magyar Péter és pártja nyilvános kommunikációja alapján.
A Tisza Párt 2024 augusztus végén ugyan létrehozta a Ludas Matyi Alapot, amely azt a célt szolgálta volna, hogy transzparens módon, a szimpatizánsaik bevonásával jótékonykodjanak Magyarék, de az interneten közzétett információk alapján nem igazolható, hogy 2024 augusztusa óta minden hónapban valóban kiválasztottak volna egy szervezetet, amelyhez el is juttatták a beígért összeget.
A talpramagyarok.hu/ludas-matyi-alap/ oldalon jelenleg az látható, hogy jótékonykodás csupán
Magyar állításával ellentétben a Ludas Matyi Alap nem minden hónapban jótékonykodik, ráadásul a nyílvános információk alapján több mint fél éve nem csináltak semmit.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP