magyar péter fidesz európai parlament európa

A mai napig sem tudta bizonyítani egyik legnagyobb lódítását Magyar Péter (VIDEÓ)

2026. február 01. 07:07

Még 2025 tavaszán egy uniós háborúpárti dokumentumra rákerült a Tisza Párt vezetőjének a neve. Később Magyar azt mondta, a Fidesz utasítására odahamisították a nevét. Állítását a mai napig nem sikerült bizonyítania. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 6. rész.

Kovács András
2025. márciusában a néppárti-baloldali koalíció, amelynek tagja a Tisza Párt is, az Európai Parlamentben közös állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtott be az európai védelem jövőjével kapcsolatban. A tervezet előterjesztői között szerepelt Magyar Péter is.

Magyar
Magyar Péter a mai napig bizonyította, hogy a Fidesz hamisította az aláírását

A pártok hangsúlyozzák, hogy 

Európa továbbra is határozottan kiáll Ukrajna mellett, amely bátor küzdelmet folytat európai értékeinkért, és emlékeztet azon meggyőződésére, hogy Európa jövője az ukrán harctéren fog eldőlni; határozottan úgy véli, hogy a mostani a hidegháború vége óta a legsúlyosabb, Európa területi integritását érintő katonai fenyegetés.

A dokumentum egyben sürgette a tagállamokat, hogy még a tárgyalások befejezése előtt biztosítsanak több fegyvert és lőszert Ukrajnának.

Sőt, azt is követelték, hogy 

  • minden tagország biztosítsa a saját GDP-je 0,25 százalékát Ukrajna katonai támogatására. 
  • Ez hazánk esetében legalább évi 200 milliárdos összeg lenne.

Magyar Péter mindent tagadadott

A Tisza Párt elnöke azonnal reagált arra a hírre, tagadta, hogy a tervezetet ő maga is aláírta. „Az aljas hazug rogáni propaganda ma épp azzal támad, hogy olyan dokumentumot támogattam az aláírásommal, amely fegyverszállításról és a háború meghosszabbításáról szól. A fideszes hazugsággal csak az a probléma, hogy ehhez a határozathoz sosem adtam a nevem. Az Európai Parlament egyik alkalmazottja hamisította a dokumentumra a nevem” – írta Magyar Péter.

Magyar Péter állítását azóta sem tudta bebizonyítani. Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola később adminisztratív hibával magyarázta, hogy Magyar neve is a dokumentum aláírói között volt. 

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

 

