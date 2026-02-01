A mai napig sem tudta bizonyítani egyik legnagyobb lódítását Magyar Péter (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
Még 2025 tavaszán egy uniós háborúpárti dokumentumra rákerült a Tisza Párt vezetőjének a neve. Később Magyar azt mondta, a Fidesz utasítására odahamisították a nevét. Állítását a mai napig nem sikerült bizonyítania. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 6. rész.
2025. márciusában a néppárti-baloldali koalíció, amelynek tagja a Tisza Párt is, az Európai Parlamentben közös állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtott be az európai védelem jövőjével kapcsolatban. A tervezet előterjesztői között szerepelt Magyar Péter is.
A pártok hangsúlyozzák, hogy
Európa továbbra is határozottan kiáll Ukrajna mellett, amely bátor küzdelmet folytat európai értékeinkért, és emlékeztet azon meggyőződésére, hogy Európa jövője az ukrán harctéren fog eldőlni; határozottan úgy véli, hogy a mostani a hidegháború vége óta a legsúlyosabb, Európa területi integritását érintő katonai fenyegetés.
A dokumentum egyben sürgette a tagállamokat, hogy még a tárgyalások befejezése előtt biztosítsanak több fegyvert és lőszert Ukrajnának.
Sőt, azt is követelték, hogy
A Tisza Párt elnöke azonnal reagált arra a hírre, tagadta, hogy a tervezetet ő maga is aláírta. „Az aljas hazug rogáni propaganda ma épp azzal támad, hogy olyan dokumentumot támogattam az aláírásommal, amely fegyverszállításról és a háború meghosszabbításáról szól. A fideszes hazugsággal csak az a probléma, hogy ehhez a határozathoz sosem adtam a nevem. Az Európai Parlament egyik alkalmazottja hamisította a dokumentumra a nevem” – írta Magyar Péter.
Magyar Péter állítását azóta sem tudta bebizonyítani. Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola később adminisztratív hibával magyarázta, hogy Magyar neve is a dokumentum aláírói között volt.
