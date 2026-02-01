A mai napig sem tudta bizonyítani egyik legnagyobb lódítását Magyar Péter (VIDEÓ)

A dokumentum egyben sürgette a tagállamokat, hogy még a tárgyalások befejezése előtt biztosítsanak több fegyvert és lőszert Ukrajnának.

Sőt, azt is követelték, hogy

minden tagország biztosítsa a saját GDP-je 0,25 százalékát Ukrajna katonai támogatására.

Ez hazánk esetében legalább évi 200 milliárdos összeg lenne.

Magyar Péter mindent tagadadott

A Tisza Párt elnöke azonnal reagált arra a hírre, tagadta, hogy a tervezetet ő maga is aláírta. „Az aljas hazug rogáni propaganda ma épp azzal támad, hogy olyan dokumentumot támogattam az aláírásommal, amely fegyverszállításról és a háború meghosszabbításáról szól. A fideszes hazugsággal csak az a probléma, hogy ehhez a határozathoz sosem adtam a nevem. Az Európai Parlament egyik alkalmazottja hamisította a dokumentumra a nevem” – írta Magyar Péter.