Gulyás Gergely rendkívüli bejelentést tett: példátlan fenyegetés érte Magyarországot! (VIDEÓ)

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: ez vár azokra a Magyarországon tartózkodó ukránokra, akik részt vettek a kényszersorozásokban (VIDEÓ)
Nem lesz pardon.
A napokban a januári bérek utalásával több millió családhoz érkezik magasabb fizetés, mivel hatályba lépett számos olyan intézkedés, mint a családi adókedvezmény növelése, a pedagógusok bérének emelése, a kétgyermekes édesanyák szja mentessége – mondta Gulyás Gergely. A Kormányinfó szóba kerültek az ukrajnai kényszersorozások is.
Csütörtök 10 órától Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette a kabinet legújabb döntéseit.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a kárpátaljai kényszersorozással kapcsolatban azt mondta, elfogadhatatlan, hogy egy katonai szolgálatra alkalmatlan magyar férfi halt meg. Három katonai vezető kitiltásáról döntött a kormány a schengeni övezetből, akik a kényszersorozásért felelősek – tette hozzá. Ezt az Ukrajnát akarják 2027-ben beléptetni az EU-ba, 1500 milliárd eurós támogatást akarnak adni ennek az országnak – mondta.
Éppen ezért kiemelt fontosságú a nemzeti petíció.
Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy februárban jelentős béremelés történik, a családi adócsökkentés hatásai is most lépnek életbe. A Miniszterelnökség vezetője szólt arról is, hogy a családi adókedvezmény egy év alatt megduplázódott.
A 16. legmagasabb minimálbér lett a magyar –
jelentette be a miniszter. Nálunk a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, ami 700 ezer emberre vonatkozik, de az jobb mint a 16. hely az EU-ban – közölte. Közel 150 ezren ingényelték a közszolgálatban az egymillió forintos otthonteremtési támogatást.
Gulyás arról is beszélt, hogy 75 ezren nyújtottak be pályázatot az energiatároló programra. Megemeli a kormány ennek a támogatásnak a keretösszegét a korábbi 100 milliárdról. Március 15-ig lehet pályázni – mondta a miniszter.
A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj esetében a postások holnaptól kézbesítenek. Akik utaláson kérték azok február 12-től kapják meg a jogos juttatásukat.
Az egész vitában soha senki nem vitatta a szolidaritási hozzájárulási kötelezettséget, hanem egy eljárási vita volt – emlékeztetett a miniszter.
A Tisza valódi programja támogatja Ukrajna uniós tagságát, így a háborúban álló ország finanszírozását – mondta egy másik kérdésre Gulyás. A párt szavazásán többséget kapott Ukrajna uniós csatlakozása is.
Amíg a nemzeti-patrióta erők nem lesznek többségben Brüsszelben, addig az uniós cenzúra ügyében nem lesz előrelépés – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
Az árrésstoppal kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, a kormány a következő ülésen fog dönteni ennek a meghosszabbításáról, szerinte ez egy jó eszköz, és ha valaki megnézi az inflációs jelentéseket, akkor látja, hogy hozzájárult annak csökkentéséhez.
Természetesen a nagy multinacionális cégek is készülnek már a választásokra és azt remélik, hogy a multiadókat eltörlik, mi viszont azt gondoljuk, hogy jó, ha részt vesznek ezek a cégek is a közteherviselésben is –
jelezte, hozzátéve, hogy vélhetően meghosszabbítják majd a vásárlókat védő intézkedést. Raskó György árrésstop megszüntetését szorgalmazó kijelentésére azt mondta, az inflációt csökkentette az árrésstop, és nincs semmi meglepő abban, hogy a multik adóit a Tisza és annak tanácsadója eltörölné.
A Mandiner azon kérdésére, miszerint Merz német kancellár nem tartja elképzelhetőnek Ukrajna 2027-es csatlakozását, közölte, amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig Ukrajna nem lesz az Unió tagja, mert egyhangú döntés kell. A németek gyakran változtatják a véleményüket, a sisakok küldésétől indulva most itt tartunk, de Ursula von der Leyen azt mondta, még az ő elnöki ciklusában kell Ukrajnának csatlakozni, ami 2028-29. ezzel sem vagyunk beljebb
Dobrev Klára azon kijelentésével kapcsolatban, hogy benyújtanak egy törvényjavaslatot, hogy a határon túli magyaroknak ne legyen szavazati joga, a miniszter megjegyezte,
a DK elnöke folytatja a Gyurcsány-féle magyargyűlölő hagyományt.
A 2023-as budapesti embervadászatban is érintett szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis kijelentésével kapcsolatban, aki szerint Magyarország olyan ország „ ahol az antifasizmust a terrorizmussal teszik egyenlővé”, Gulyás Gergely úgy vélekedett, az antifákat minden kulturált országban elítélik, Salis pedig egy olyan politikus, aki egyébként bűnöző, és ártatlan emberekre támadt rá Magyarországon, majd a mentelmi joga mögé bújik azóta is.
Súlyos büntetést kell kiszabni, szerintem enyhe az a nyolc év fegyházbüntetés, amit a tegnapi ítélet során kiszabtak Maja T. Esetében –
közölte.
Az Országos Bírói Tanács azon döntésére, hogy nem fontos, milyen bírák szerepelnek a kisivárgott tiszás támogatói listán, azt mondta, a magyar jogszabályokból kialakított gyakorlatból az ellenkezője következik, mint amit az OBT mond. Legalizálják, hogy pártszimpatizáns bírák ítélkezzenek, ami rendkívül veszélyes – hangsúlyozta.
Bohócjelmezbe lehet menni gyűlésre, mert az nem számít megzavarásának, de a Gyömgyösön történtek nem ilyen jellegűek voltak – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
Gulyás egy másik kérdésre elmondta, az alacsony nyugdíjjal rendelkezők esetében egy nagyobb rész sokáig külföldön dolgozott, ezért kapnak alacsony összeget. Egy kisebb csoport, aki az egész életét itthon dolgozta, és a kevés keresetük miatt alacsony a nyugdíja, az egy kisebb csoport, de rajtuk is segíteni kell – tette hozzá.
Nagyon mérsékelt a Tisza kibeszélése az Európai Néppártból, mivel soha nem szavaztak Ukrajna pénzügyi támogatása ellen, és nem szavaztak Ursula von der Leyen ellen.
Mindezt még nyíltabban tennék kormányon – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
A Miniszterelnökség vezetője kérdésre elmondta azzal, hogy Európa Ukrajnát a háború folytatására serkenti, az megy szembe legjobban az amerikai béketörekvésekkel.
Kordonokkal vették körbe a berlini magyar nagykövetséget a szélsőbaloldali fenyegetések miatt – mondta Gulyás Gergely egy másik kérdésre. Ennek hátterében a szerdai Antifa terrorista elleni ítélet áll.
A magyar költségvetés elsődleges egyenlege nulla környékén van – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
Az államadósság finanszírozásában a magyar emberek is részt vállalnak, így az államadósság kamatterhének egy része nem megy ki az országból –
tette hozzá.
Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI