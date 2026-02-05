Gulyás Gergely rendkívüli bejelentést tett: példátlan fenyegetés érte Magyarországot! (VIDEÓ)

A 16. legmagasabb minimálbér lett a magyar –

jelentette be a miniszter. Nálunk a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, ami 700 ezer emberre vonatkozik, de az jobb mint a 16. hely az EU-ban – közölte. Közel 150 ezren ingényelték a közszolgálatban az egymillió forintos otthonteremtési támogatást.

Ezt kibővíti a kormány

Gulyás arról is beszélt, hogy 75 ezren nyújtottak be pályázatot az energiatároló programra. Megemeli a kormány ennek a támogatásnak a keretösszegét a korábbi 100 milliárdról. Március 15-ig lehet pályázni – mondta a miniszter.

A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj esetében a postások holnaptól kézbesítenek. Akik utaláson kérték azok február 12-től kapják meg a jogos juttatásukat.