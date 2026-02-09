Kocsis Máté: Ezt a legvadabb tiszás fiataloknak sem kívánom (VIDEÓ)

Most kezdhet csak igazán aggódni Magyar Péter és a Tisza: kiderült, ennyivel vezet most a Fidesz ebben a városban – ennek már országos üzenete van
Kannibalizál a Tisza, erősödik a Mi Hazánk: így alakul az erőtér Somogyban.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kiemelte: a fiatalok csak a jót remélik a kormányváltástól, nem számolnak rosszabb forgatókönyvvel.
Ha egy fiatal nem kormánypárti, azt is meg kell érteni – fejtette ki Kocsis Máté Facebook-oldalán.
A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta a videóban, hogy semmiképpen nem szabad a kormányellenes fiatalokra haragudni:
Ezek jó gyerekek. A gondjuk az, hogy nincs összehasonlítási alapjuk, hogy milyen, amikor nem mi kormányzunk”
– jelentette ki, majd arra hívta fel a figyelmét az új generációnak, hogy semmiképpen ne akarják megtapasztalni a baloldal kormányzását.
A legvadabb tiszás fiataloknak sem kívánom, hogy egy baloldali kormány alatt kelljen fiatalnak lenniük. Mi voltunk fiatalok baloldali kormány alatt, és ami ma van, azt úgy képzeljék el, hogy az egyáltalán nincs”
– szögezte le Kocsis Máté. Ami tehát a baloldali kormányok alatt elképzelhetetlennek tűnt, azt ma természetesnek vesszük. Ide tartozik az ingyen jogosítvány, ingyen nyelvvizsga, ingyen tankönyv, ingyen étkezés és a 25 év alatti szja-mentesség.
A politikus megállapította, hogy azok a fiatalok, akik bírálják a kormányt, csak abban gondolkodnak, hogy a mostaninál biztosan jobb lesz egy új rendszer. Soha nem gondolkodnak abban, hogy a mostaninál jöhet egy sokkal rosszabb új.
Ráadásul ha így lesz, ismét a választók viszik majd el a balhét.
Ezt rendszerint figyelmen kívül hagyják és úgy hiszik, hogy ami változik, az csak jobb lehet.
Nem, ami változik, az lehet rosszabb!”
– állapította meg a Fidesz frakcióvezetője.
Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala