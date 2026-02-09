Ft
02. 09.
hétfő
kormány Tisza Párt kocsis máté fidesz Magyar Péter választás baloldal

Kocsis Máté: Ezt a legvadabb tiszás fiataloknak sem kívánom (VIDEÓ)

2026. február 09. 13:45

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kiemelte: a fiatalok csak a jót remélik a kormányváltástól, nem számolnak rosszabb forgatókönyvvel.

2026. február 09. 13:45
null

Ha egy fiatal nem kormánypárti, azt is meg kell érteni – fejtette ki Kocsis Máté Facebook-oldalán

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta a videóban, hogy semmiképpen nem szabad a kormányellenes fiatalokra haragudni:

Ezek jó gyerekek. A gondjuk az, hogy nincs összehasonlítási alapjuk, hogy milyen, amikor nem mi kormányzunk”

 – jelentette ki, majd arra hívta fel a figyelmét az új generációnak, hogy semmiképpen ne akarják megtapasztalni a baloldal kormányzását. 

A legvadabb tiszás fiataloknak sem kívánom, hogy egy baloldali kormány alatt kelljen fiatalnak lenniük. Mi voltunk fiatalok baloldali kormány alatt, és ami ma van, azt úgy képzeljék el, hogy az egyáltalán nincs”

 – szögezte le Kocsis Máté. Ami tehát a baloldali kormányok alatt elképzelhetetlennek tűnt, azt ma természetesnek vesszük. Ide tartozik az ingyen jogosítvány, ingyen nyelvvizsga, ingyen tankönyv, ingyen étkezés és a 25 év alatti szja-mentesség. 

A politikus megállapította, hogy azok a fiatalok, akik bírálják a kormányt, csak abban gondolkodnak, hogy a mostaninál biztosan jobb lesz egy új rendszer. Soha nem gondolkodnak abban, hogy a mostaninál jöhet egy sokkal rosszabb új. 

Ezt rendszerint figyelmen kívül hagyják és úgy hiszik, hogy ami változik, az csak jobb lehet.

Nem, ami változik, az lehet rosszabb!” 

 – állapította meg a Fidesz frakcióvezetője. 

 

Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala

rasputin
2026. február 09. 14:14
fedornlazar-janos 2026. február 09. 14:03 Nem. Az a baj, hogy ők nem ismerik, hogy milyen, amikor a fajtád kormányoz. Akik akkor voltak gyerekek, a 2000-es években, most túl jó dolguk van, nem tudják, mire vagytok képesek.... Ez fűződik a fidesz nevéhez. Megépült új lakások száma: 2002-2009----290 143 2010-2024----231 080 ksh.hu/stadat_files/lak/hu/lak0007.html
lazar-janos
2026. február 09. 14:13
Ideje lenne megteremteni azt az összehasonlítási alapot. Amúgy meg szokásához híven hazudik a “nem buzi” A Tisza se nem baloldali se századannyi köze nincs a baloldali vagy bármilyen múlthoz, amit a jelenleg fideszes, akkor még KISZ-es urak építettek.
zakar zoltán béla
2026. február 09. 14:08
Liza-Jani Kádár Idején voltam fiatal az akkor még BBC-t, a Szabad Európát, Radio Luxembourgot,Radio Caroline-t.....hallgattam,s egy napon spiclik által bevetett III/-esek és csatolt rendőrök keresték meg a családunkat. Jó étvágyat kívánok Neked,s kellemes hasonlóidnak! Horn Gábor gyűlölködő reszketése segítsen utadon, s fuss versenyt Gurmai Zitával a Vadai-Boesme-Arató-Gergényi...maratonon szemvesztés nélkül! Trencséni meséskönyve adjon neki utat a mámoros szép világba!
lazar-janos
2026. február 09. 14:04
Képzelt Riport Egy Magyar Pártfesztiválról De miért van Márti nénin 4 réteg felsőruházat beltérben? Elapadt az orosz gáz? Vagy a korral jár a fázósság? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
