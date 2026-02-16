Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
mandiner szijjártó péter szalai zoltán ismerős arcok groupama aréna

Kígyók kígyóztak a Groupama Aréna előtt – hatalmas érdeklődés közepette vette kezdetét a Mandiner Klubest!

2026. február 16. 18:33

A hétfői rendezvény vendége Szijjártó Péter, aki délelőtt még Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt.

2026. február 16. 18:33
null

Régi helyszínen, ismét hatalmas érdeklődés mellett vette kezdetét a hétfői Mandiner Klubest, amelynek ez alkalommal is a Groupama Aréna ad otthont. Már a program kezdete előtt közel egy órával hatalmas sor állt az aréna bejáratánál, a kezdés előtt húsz perccel pedig gyakorlatilag az ülőhelyek is elfogytak.

A Mandiner Kvízest után Szijjártó Péter külügyminiszterrel beszélget Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Szijjártó Péter jelenléte azért is különleges, mivel a külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök délelőtt fogadták a Budapestre látogató Marco Rubio amerikai külügyminisztert.

Az est zárásaként az Ismerős Arcok lép fel.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
2026. február 16. 20:35
Kint kígyók,bent férgek meg a kakadu.
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 16. 18:47
Hú,ez biztos szuper lesz….a díszvendég Robokuty, a túlmozgásos hülyegyerek…a Dzsudzsi is ott lesz? Jó szórakozást nektek…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
0
3
cirmos
•••
2026. február 16. 18:38 Szerkesztve
"Kígyók kígyóztak a Groupama Aréna előtt " és kinek a kígyója kígyózott kinek a kígyójával? tisztára mint egy cpac-klubest!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!