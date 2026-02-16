Kígyók kígyóztak a Groupama Aréna előtt – hatalmas érdeklődés közepette vette kezdetét a Mandiner Klubest!

Régi helyszínen, ismét hatalmas érdeklődés mellett vette kezdetét a hétfői Mandiner Klubest, amelynek ez alkalommal is a Groupama Aréna ad otthont. Már a program kezdete előtt közel egy órával hatalmas sor állt az aréna bejáratánál, a kezdés előtt húsz perccel pedig gyakorlatilag az ülőhelyek is elfogytak.

A Mandiner Kvízest után Szijjártó Péter külügyminiszterrel beszélget Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője.