Kígyók kígyóztak a Groupama Aréna előtt – hatalmas érdeklődés közepette vette kezdetét a Mandiner Klubest!

Marco Rubio Budapesten: „Az önök sikere a mi sikerünk is”
Az amerikai külügyminiszter rövid látogatást tett Budapesten, miután ismertette a Trump-adminisztráció külpolitikai programját Münchenben.
A hétfői rendezvény vendége Szijjártó Péter, aki délelőtt még Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt.
Régi helyszínen, ismét hatalmas érdeklődés mellett vette kezdetét a hétfői Mandiner Klubest, amelynek ez alkalommal is a Groupama Aréna ad otthont. Már a program kezdete előtt közel egy órával hatalmas sor állt az aréna bejáratánál, a kezdés előtt húsz perccel pedig gyakorlatilag az ülőhelyek is elfogytak.
A Mandiner Kvízest után Szijjártó Péter külügyminiszterrel beszélget Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője.
Szijjártó Péter jelenléte azért is különleges, mivel a külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök délelőtt fogadták a Budapestre látogató Marco Rubio amerikai külügyminisztert.
Az est zárásaként az Ismerős Arcok lép fel.
Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország az egyetlen ország Európában, amely a kezdettől fogva támogatja Donald Trump békéért tett erőfeszítéseit.
