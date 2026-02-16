Ft
európában máv csoport késés közlekedés vonatok

Kiadta a MÁV a havazás alatti késési adatokat – ezekre a számokra kevesen számítottak

2026. február 16. 18:08

A legnehezebb időszakban is sikerült fenntartani a vasúti közlekedést.

2026. február 16. 18:08
Az erős januári havazás és a tartós fagy évtizede nem látott kihívásokkal szembesítette Magyarországot, illetve egész Európában komoly fennakadásokat okozott. Több helyütt – például Hollandiában, Németországban, Franciaországban és Belgiumban, a térségünkben pedig Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában – hosszabb időre fel is kellett függeszteni a vasúti közlekedést. Noha a szélsőséges időjárás hatása a szezonálisan visszaeső magyar menetrendszerűségi adatokban is megmutatkozik, a legnehezebb időszakban is sikerült fenntartani a vasúti közlekedést az ország minden térségében: a személyszállító vonatok, ha késésekkel is, de érdemi korlátozás nélkül jártak Magyarországon – írja a MÁV csoport.

Nem voltak nagy késések

A hónap legzordabb hetében is (január 5-11. között) mindössze napi 150 db körül ingadozott a részlegesen vagy teljesen lemondott vonatok száma: ez a vonatok alig több mint 4%-a. Közleményükben összehasonlításképpen megjegyzik: tavaly januárban, ami sokkal enyhébb és szárazabb volt az ideinél, több vonatot kellett lemondani, mint most. 

A megerősített haváriakezelésnek köszönhetően – a 2024 november végi téli üzemzavarokkal összevetve – a 30 percet meghaladó késések száma a felére, azaz napi 840-ről 400-ra csökkent, így a vonatok nagyobb része 10-20 perces átlagos késést szenvedett el. Ezzel kapcsolatban megjegyzik, hogy a „10 vállalás” keretében bevezetett késési biztosítás objektív felelősségen alapul, azaz a MÁV-csoport abban az esetben is visszatérítette a jegyár felét a 20 percnél nagyobb késést elszenvedő utasoknak, ha a menetrendtől való kényszerű eltérés oka nyilvánvalóan a vasúttársaságon kívüli, időjárási körülményekre volt visszavezethető.

Mint írják, a januári hóhelyzet legnehezebb napjaiban a teljes vasút- és autóbusz-hálózaton is folyamatosan zajlott a forgalom. A lemondott vonatok száma nem haladta meg szignifikánsan a sokéves átlagot, és a lemondott autóbuszoké is csak január második hetében érte el az 1%-ot.

Európai viszonylatban helytálló mutatók

Idén januárban a vasúti menetrendszerűség 75% körül alakult, ami ugyan 8%-kal rosszabb, mint az előző év januárja, de az adat így is kitűnik az európai mezőnyből a szolgáltatás folyamatosságának biztosításával. A napi menetrendszerűség változásai jelzik, hogy a tél extrém havas periódusai hogyan járultak hozzá a szélsőségesen rossz érték kialakulásához: sajnos a leghavasabb napokon 50% köré csökkent a vasúti és az autóbuszos menetrendszerűség is. Az autóbuszok és a HÉV-ek viszont még ilyen körülmények közt is 97-98%-os pontossággal jártak, míg a HÉV-vonalakon alig maradt ki menet – írják. 

Nyitókép forrása: MTI/Hatházi Tamás

