Kiadta a MÁV a havazás alatti késési adatokat – ezekre a számokra kevesen számítottak

Az erős januári havazás és a tartós fagy évtizede nem látott kihívásokkal szembesítette Magyarországot, illetve egész Európában komoly fennakadásokat okozott. Több helyütt – például Hollandiában, Németországban, Franciaországban és Belgiumban, a térségünkben pedig Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában – hosszabb időre fel is kellett függeszteni a vasúti közlekedést. Noha a szélsőséges időjárás hatása a szezonálisan visszaeső magyar menetrendszerűségi adatokban is megmutatkozik, a legnehezebb időszakban is sikerült fenntartani a vasúti közlekedést az ország minden térségében: a személyszállító vonatok, ha késésekkel is, de érdemi korlátozás nélkül jártak Magyarországon – írja a MÁV csoport.

Nem voltak nagy késések

A hónap legzordabb hetében is (január 5-11. között) mindössze napi 150 db körül ingadozott a részlegesen vagy teljesen lemondott vonatok száma: ez a vonatok alig több mint 4%-a. Közleményükben összehasonlításképpen megjegyzik: tavaly januárban, ami sokkal enyhébb és szárazabb volt az ideinél, több vonatot kellett lemondani, mint most.