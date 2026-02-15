Készültség az egész országban: drasztikus fordulat jön az időjárásban

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Tizenhárom vármegyére az erős széllökések miatt figyelmeztetést is kiadtak.
Vasárnap reggeltől északnyugat felől szakadozik a felhőzet, a Dunántúlon több órára kisüthet a nap, késő délutántól azonban délnyugat felől eső, zápor érkezik. A hajnali óráktól egyre nagyobb területen havas eső és havazás válthatja a csapadékot, miközben megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb hőmérséklet napközben 0 és plusz 5 fok között várható – írta előrejelzésében a Hungaromet.
Mint írták, a csapadékzóna a késő délutáni órákra elhagyja a délkeleti országrészt is, ugyanakkor a Tisza mentén továbbra is kialakulhat zápor. A délkeletiről keletire, majd estétől északiasra forduló szelet késő estétől egyre többfelé erős, majd a Dunántúlon és északkeleten több helyen viharos lökések kísérik.
Összesen 13 vármegyére adtak ki figyelmeztetést az erős szél miatt A legerősebb széllökések az érintett területeken síkvidéken elérhetik, meghaladhatják a 70-80 km/h-t, azonban a szélre érzékenyebb területeken, a Balaton térségében, valamint a hegyvidéki állomásokon 80-100 km/h közötti, néhol e fölötti széllökések is előfordulhatnak. De mint kiderült, estétől fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay