Készültség az egész országban: drasztikus fordulat jön az időjárásban

Vasárnap reggeltől északnyugat felől szakadozik a felhőzet, a Dunántúlon több órára kisüthet a nap, késő délutántól azonban délnyugat felől eső, zápor érkezik. A hajnali óráktól egyre nagyobb területen havas eső és havazás válthatja a csapadékot, miközben megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb hőmérséklet napközben 0 és plusz 5 fok között várható – írta előrejelzésében a Hungaromet.

Mint írták, a csapadékzóna a késő délutáni órákra elhagyja a délkeleti országrészt is, ugyanakkor a Tisza mentén továbbra is kialakulhat zápor. A délkeletiről keletire, majd estétől északiasra forduló szelet késő estétől egyre többfelé erős, majd a Dunántúlon és északkeleten több helyen viharos lökések kísérik.