02. 15.
vasárnap
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
dunántúl hungaromet széllökések előrejelzés zápor eső

Készültség az egész országban: drasztikus fordulat jön az időjárásban

2026. február 15. 07:01

Tizenhárom vármegyére az erős széllökések miatt figyelmeztetést is kiadtak.

2026. február 15. 07:01
null

Vasárnap reggeltől északnyugat felől szakadozik a felhőzet, a Dunántúlon több órára kisüthet a nap, késő délutántól azonban délnyugat felől eső, zápor érkezik. A hajnali óráktól egyre nagyobb területen havas eső és havazás válthatja a csapadékot, miközben megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb hőmérséklet napközben 0 és plusz 5 fok között várható – írta előrejelzésében a Hungaromet.

Mint írták, a csapadékzóna a késő délutáni órákra elhagyja a délkeleti országrészt is, ugyanakkor a Tisza mentén továbbra is kialakulhat zápor. A délkeletiről keletire, majd estétől északiasra forduló szelet késő estétől egyre többfelé erős, majd a Dunántúlon és északkeleten több helyen viharos lökések kísérik.

Összesen 13 vármegyére adtak ki figyelmeztetést az erős szél miatt A legerősebb széllökések az érintett területeken síkvidéken elérhetik, meghaladhatják a 70-80 km/h-t, azonban a szélre érzékenyebb területeken, a Balaton térségében, valamint a hegyvidéki állomásokon 80-100 km/h közötti, néhol e fölötti széllökések is előfordulhatnak. De mint kiderült, estétől fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

socialismo-e-muerte
2026. február 15. 08:13
Itt már szakad az eső.
kulakman
2026. február 15. 08:03
Drasztikus az van, csepereg az eső! Röhhhellllly az egész hozzállás az időhöz, a nagy többség azt szeretné, ha télen is bikiniben járhatna, én gazdálkodó meg mást!
Obsitos Technikus
2026. február 15. 07:31
Böjti szelek, előzetes. Így szokott lenni.
