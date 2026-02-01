Ft
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter hatvan tüntetés Jámbor András

Jámbor Bandi megszólított!

2026. február 01. 08:27

Szóval Bandi szerint alig voltunk tegnap Hatvanban.

2026. február 01. 08:27
Bohár Dániel
Bohár Dániel
Facebook

„Jámbor Bandi megszólított!

Hiányoztam neki, biztosan. Mondjuk, amikor legutóbb kérdeztem tőle, akkor úgy remegett, mint a kocsonya (vagy Magyar Péter.)

Szóval Bandi szerint alig voltunk tegnap Hatvanban.

Írja ezt az a Jámbor, akinek a pártja a fénykorában volt 1 százalékos, most pedig 0,001%. 

Bandi, a hatvani sportcsarnok tegnap tele volt, de képzeld, voltak olyan lelkes, patrióta, magyar emberek, akik már nem fértek be, de így is ott voltak, eljöttek. Találkoztam magam is több ilyen szuper emberrel. Olyan nagyszerű hazafival, amilyen te sosem voltál és sosem leszel.

És jut eszembe Bandi!

Tegnap a tünciteken tényleg százan voltak.

Budapesten. Egy 2 milliós fővárosban.

Erről beszélj, Jámbi!”

Nyitókép forrása: Mandiner/Mátrai Dávid

