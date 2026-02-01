Szóval Bandi szerint alig voltunk tegnap Hatvanban.

Írja ezt az a Jámbor, akinek a pártja a fénykorában volt 1 százalékos, most pedig 0,001%.

Bandi, a hatvani sportcsarnok tegnap tele volt, de képzeld, voltak olyan lelkes, patrióta, magyar emberek, akik már nem fértek be, de így is ott voltak, eljöttek. Találkoztam magam is több ilyen szuper emberrel. Olyan nagyszerű hazafival, amilyen te sosem voltál és sosem leszel.