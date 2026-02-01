Fénykép bizonyítja, amit Magyar Péter minden áron eltitkolt volna: totális kudarcba fulladt a Tisza mesterkedése
Ennyit ért a rengeteg hergelés.
Szóval Bandi szerint alig voltunk tegnap Hatvanban.
„Jámbor Bandi megszólított!
Hiányoztam neki, biztosan. Mondjuk, amikor legutóbb kérdeztem tőle, akkor úgy remegett, mint a kocsonya (vagy Magyar Péter.)
Írja ezt az a Jámbor, akinek a pártja a fénykorában volt 1 százalékos, most pedig 0,001%.
Bandi, a hatvani sportcsarnok tegnap tele volt, de képzeld, voltak olyan lelkes, patrióta, magyar emberek, akik már nem fértek be, de így is ott voltak, eljöttek. Találkoztam magam is több ilyen szuper emberrel. Olyan nagyszerű hazafival, amilyen te sosem voltál és sosem leszel.
És jut eszembe Bandi!
Tegnap a tünciteken tényleg százan voltak.
Budapesten. Egy 2 milliós fővárosban.
Erről beszélj, Jámbi!”
Nyitókép forrása: Mandiner/Mátrai Dávid
