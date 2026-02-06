Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre

Az elmúlt egy hétben még nagyobb fokozatra kapcsolt a Tisza-közeli esélyességmenedzsment. Mekkora esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre? A Mesterterv legfrissebb adásából kiderült!

Csütörtökön a Partizán műsorában szereplő adatelemzőnek sikerült „levezetnie”, hogy nagyobb az esélye a Tisza Párt kétharmadának, mint annak, hogy a Fidesz sima többséget szerez (lenti grafikon, fekete színnel beírt adatok). A meglepő okfejtésről és számokról a Nézőpont Intézet, valamint a XXI. Század Intézet elemzőit is megkérdeztük. Felméréseikre alapozott várakozásaikat piros színnel (MÁS = Mráz Ágoston Sámuel), valamint zöld színnel (GFG = G. Fodor Gábor) vezettük fel az alábbi grafikára.