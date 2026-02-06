Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre

Mráz: A Fidesz többsége olvasható ki a közvélemény-kutatásokból
A mi közvélemény-kutatásainkból egyértelműen a Fidesz sima többsége olvasható ki”
– szögezte le a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.
„Ha százalékot vagy pontszámot kérsz, mi mást mondjak, mint amit a közvéleménykutatásainkból látunk? 75 százalékos valószínűséggel azt gondolom, hogy ez a forgatókönyv érvényesül. A Fidesz-kétharmadban semmiképpen nem hiszek, arra akár nullát is hajlandó vagyok adni” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője, hozzátéve, hogy „a maradék 25, az meg legyen a nincs többség kategória, és akkor nulla-nulla.”
(A műsor ezen pontján a többi résztvevő humorosan megjegyezte: a Fidesz-kétharmadban Mráz Ágoston Sámuel 2022-ben sem hitt, a választás tényleges eredménye aztán az lett – a szerk.)