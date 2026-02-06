Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre

2026. február 06. 21:06

A baloldali és a jobboldali elemzők várakozásai is helyet kaptak a grafikonon.

2026. február 06. 21:06
null

Az elmúlt egy hétben még nagyobb fokozatra kapcsolt a Tisza-közeli esélyességmenedzsment. Mekkora esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre? A Mesterterv legfrissebb adásából kiderült!

Mekkora esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre?

Csütörtökön a Partizán műsorában szereplő adatelemzőnek sikerült „levezetnie”, hogy nagyobb az esélye a Tisza Párt kétharmadának, mint annak, hogy a Fidesz sima többséget szerez (lenti grafikon, fekete színnel beírt adatok). A meglepő okfejtésről és számokról a Nézőpont Intézet, valamint a XXI. Század Intézet elemzőit is megkérdeztük. Felméréseikre alapozott várakozásaikat piros színnel (MÁS = Mráz Ágoston Sámuel), valamint zöld színnel (GFG = G. Fodor Gábor) vezettük fel az alábbi grafikára.

Fotón: Mekkora esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre? Képkocka+szerkesztés/Mesterterv c. műsor

Mráz: A Fidesz többsége olvasható ki a közvélemény-kutatásokból

A mi közvélemény-kutatásainkból egyértelműen a Fidesz sima többsége olvasható ki”

– szögezte le a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.

„Ha százalékot vagy pontszámot kérsz, mi mást mondjak, mint amit a közvéleménykutatásainkból látunk? 75 százalékos valószínűséggel azt gondolom, hogy ez a forgatókönyv érvényesül. A Fidesz-kétharmadban semmiképpen nem hiszek, arra akár nullát is hajlandó vagyok adni” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője, hozzátéve, hogy „a maradék 25, az meg legyen a nincs többség kategória, és akkor nulla-nulla.”

(A műsor ezen pontján a többi résztvevő humorosan megjegyezte: a Fidesz-kétharmadban Mráz Ágoston Sámuel 2022-ben sem hitt, a választás tényleges eredménye aztán az lett – a szerk.)

G. Fodor: Minden választás egy csata, sima Fidesz-többség lesz

„Ez a szerepfelfogásról is szól” – mutatott rá a kérdésre adott válasza közben G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója. Mint fogalmazott: „Minden választás egy csata. Én elemző vagyok, de nem független-objektív, és nem felül ülök valami felhőn, hanem azért szurkolok, hogy a Fidesz győzzön.” 

„Nyilván ebben a vágyaim is benne vannak” – fogalmazott, azonban leszögezte:

sima Fidesz-többség lesz. Ennek adok 100 százalékot.”

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. február 06. 21:20
Ez a pszichopata pojáca soha nem lesz magyar miniszterelnök. Amúgy meg MSZMP-MSZP-SZDSZ-DK-meg egyéb komcsi resztli=Tiszar. Ez a komcsi csürhe ugyanaz a komcsi csürhe.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 06. 21:19
Sima 2/ 3-dal lesz visszazavarva a csatornába a poloska és a bandája.
Válasz erre
0
0
optimista-2
•••
2026. február 06. 21:18 Szerkesztve
Én hívő ember vagyok: hiszek a fidesz 2/3-ban. Aki meghallgatta Orbánt a mandineren és felfogta azt, az kizárt, hogy másra szavazzon. Csak kevesen nézték végig.
Válasz erre
0
0
ribizli-2
2026. február 06. 21:12
Tisza kétharmad az év vicce 😂😂😂
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!