Itt a történelmi bejelentés: Magyarország hivatalosan is új korszakba lépett – Von der Leyenék kezdhetnek hisztizni

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója nagyszerű napnak nevezte ezt Magyarország, Oroszország, a nukleáris együttműködés és a fenntartható energia számára, s aláhúzta, hogy a paksi beruházás erőteljes jelképe lesz Magyarország jólétének és jelentős európai gazdasággá válásának.

Emlékeztetett, hogy erős ellenszélben kellett dolgozni a projekten, így ez az elszántság, az akaraterő egy jó példája is szavai szerint.

„Csakis ünnepelhetjük a tényt, hogy együtt képesek voltak leküzdeni ezeket a nehézségeket – legyenek azok politikai, demográfiai, pénzügyi vagy egyéb jellegűek –, és előrevinni a projektet” – jelentette ki.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter (j), Süli János, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (j2), Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója (j3) és Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója (b) a Paks II. Atomerőmű első betonöntési ünnepségén 2026. február 5-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)