Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
paks ii. atomerőmű atomenergia Szijjártó Péter

Itt a történelmi bejelentés: Magyarország hivatalosan is új korszakba lépett – Von der Leyenék kezdhetnek hisztizni

2026. február 05. 14:55

Szijjártó Péter közölte a nagy hírt.

2026. február 05. 14:55
null

Lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés során, így innentől Paks II. a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is „építés alatt álló atomerőműnek” minősül, amely zászlóshajója Európa nukleáris újjáéledésének és egyben a garanciája a rezsicsökkentésnek is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

Ezt is ajánljuk a témában

A tárcavezető az ez alkalomból rendezett ünnepségen emlékeztetett:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

a kormányzat még akkor döntött a paksi bővítésről, amikor a nukleáris energia szitokszó volt Európában.

„Mára viszont a helyzet gyökeresen megváltozott. Egy új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben a villamos energia, az áram iránti igény rendkívüli mértékben megnőtt.”

És azok, akik korábban a nukleáris energiáról lekicsinylően, felsőbbrendűen, lenézően beszéltek, azok rájöttek, hogy a nukleáris energia a legmodernebb, legolcsóbb és legkörnyezetkímélőbb megoldás, ha megbízhatóan, nagy mennyiségben biztonságosan akarunk villamos energiát előállítani, ha esik, ha fúj”

– szögezte le.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy napjainkban már nincs versenyképesség atomenergia nélkül, így Magyarország komoly előnyre tehet szert a jövőben.

A ma Európában folyamatban lévő nukleáris beruházások közül a legnagyobb és a legelőrehaladottabb nukleáris építkezés a Paks II., ez az európai kontinens nukleáris újjáéledésének zászlóshajója”

– tudatta.

Felhívta rá a figyelmet, hogy

a beruházást sokan próbálták és próbálják is megakadályozni, például az előző amerikai adminisztráció, a brüsszeli liberálisok és egyes hazai ellenzéki szereplők.

„Mi azonban nem hagytuk és nem is hagyjuk magunkat. Donald Trump elnökkel megállapodtunk, hogy az Egyesült Államok eltörli a Paks II.-vel kapcsolatban korábban elfogadott szankciókat. Brüsszelben mi magunk akadályoztuk és akadályozzuk is meg, hogy az Európai Unió a nukleáris ágazat ellen szankciókat vezessen be. Az ellenzéket pedig le fogjuk győzni” – hangsúlyozta.

Paks II. jelenti a garanciát Magyarország hosszú távú energiabiztonságára, és a Paks II. jelenti a garanciát a rezsicsökkentés fenntartására”

– összegzett.

A miniszter kiemelte, hogy az első beton majd az atomerőmű vezénylő épületének stabil bázisát fogja biztosítani, és ennek a földbe kerülése nyomán a projekt immár a NAÜ sztenderdjei alapján is „építés alatt álló” reaktornak fog számítani.

„Még néhány év, még néhány évnyi kivitelezés, még néhány évnyi nagy munka, s a Paks II.-t ráköthetjük Magyarország villamosenergia-hálózatára, és ezáltal óriási lépést teszünk a magyar energiaszuverenitás elérése érdekében” – mondta.

A mai napon fontos mérföldkőhöz érkeztünk, és ezután a mérföldkő után még fontosabb feladataink lesznek. A beruházást fel kell gyorsítani és minél előbb be is kell fejezni”

– tette hozzá.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója nagyszerű napnak nevezte ezt Magyarország, Oroszország, a nukleáris együttműködés és a fenntartható energia számára, s aláhúzta, hogy a paksi beruházás erőteljes jelképe lesz Magyarország jólétének és jelentős európai gazdasággá válásának.

Emlékeztetett, hogy erős ellenszélben kellett dolgozni a projekten, így ez az elszántság, az akaraterő egy jó példája is szavai szerint.

„Csakis ünnepelhetjük a tényt, hogy együtt képesek voltak leküzdeni ezeket a nehézségeket – legyenek azok politikai, demográfiai, pénzügyi vagy egyéb jellegűek –, és előrevinni a projektet” – jelentette ki.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter (j), Süli János, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (j2), Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója (j3) és Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója (b) a Paks II. Atomerőmű első betonöntési ünnepségén 2026. február 5-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. február 05. 15:40
20 ev utan sikerult letenni az alapkovet.... elkepeszto teljesitmeny, koszonjuk doktorminiszter ur
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2026. február 05. 15:39
hajrá!
Válasz erre
0
0
DBZ22
2026. február 05. 15:30
Tiszavirág életű " o1geci-3 " , karrierje csúcsán van :)) A hülyéje !
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. február 05. 15:25
Z. Irtam a moderátoroknak, hogy tiltsák ki ezt az o1geci-3 férget!!! 💯❗ Remélem hamar intézkednek!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!