Itt a történelmi bejelentés: Magyarország hivatalosan is új korszakba lépett – Von der Leyenék kezdhetnek hisztizni

Felvillant a zöld lámpa: elkezdődhet a Paks II. építése
A beruházó teljesítette a jogszabályi előírásokat, és megkapta az engedélyt az úgynevezett „első beton” öntésére.
Szijjártó Péter közölte a nagy hírt.
Lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés során, így innentől Paks II. a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is „építés alatt álló atomerőműnek” minősül, amely zászlóshajója Európa nukleáris újjáéledésének és egyben a garanciája a rezsicsökkentésnek is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.
A tárcavezető az ez alkalomból rendezett ünnepségen emlékeztetett:
a kormányzat még akkor döntött a paksi bővítésről, amikor a nukleáris energia szitokszó volt Európában.
„Mára viszont a helyzet gyökeresen megváltozott. Egy új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben a villamos energia, az áram iránti igény rendkívüli mértékben megnőtt.”
És azok, akik korábban a nukleáris energiáról lekicsinylően, felsőbbrendűen, lenézően beszéltek, azok rájöttek, hogy a nukleáris energia a legmodernebb, legolcsóbb és legkörnyezetkímélőbb megoldás, ha megbízhatóan, nagy mennyiségben biztonságosan akarunk villamos energiát előállítani, ha esik, ha fúj”
– szögezte le.
Szijjártó Péter rámutatott, hogy napjainkban már nincs versenyképesség atomenergia nélkül, így Magyarország komoly előnyre tehet szert a jövőben.
A ma Európában folyamatban lévő nukleáris beruházások közül a legnagyobb és a legelőrehaladottabb nukleáris építkezés a Paks II., ez az európai kontinens nukleáris újjáéledésének zászlóshajója”
– tudatta.
Felhívta rá a figyelmet, hogy
a beruházást sokan próbálták és próbálják is megakadályozni, például az előző amerikai adminisztráció, a brüsszeli liberálisok és egyes hazai ellenzéki szereplők.
„Mi azonban nem hagytuk és nem is hagyjuk magunkat. Donald Trump elnökkel megállapodtunk, hogy az Egyesült Államok eltörli a Paks II.-vel kapcsolatban korábban elfogadott szankciókat. Brüsszelben mi magunk akadályoztuk és akadályozzuk is meg, hogy az Európai Unió a nukleáris ágazat ellen szankciókat vezessen be. Az ellenzéket pedig le fogjuk győzni” – hangsúlyozta.
Paks II. jelenti a garanciát Magyarország hosszú távú energiabiztonságára, és a Paks II. jelenti a garanciát a rezsicsökkentés fenntartására”
– összegzett.
A miniszter kiemelte, hogy az első beton majd az atomerőmű vezénylő épületének stabil bázisát fogja biztosítani, és ennek a földbe kerülése nyomán a projekt immár a NAÜ sztenderdjei alapján is „építés alatt álló” reaktornak fog számítani.
„Még néhány év, még néhány évnyi kivitelezés, még néhány évnyi nagy munka, s a Paks II.-t ráköthetjük Magyarország villamosenergia-hálózatára, és ezáltal óriási lépést teszünk a magyar energiaszuverenitás elérése érdekében” – mondta.
A mai napon fontos mérföldkőhöz érkeztünk, és ezután a mérföldkő után még fontosabb feladataink lesznek. A beruházást fel kell gyorsítani és minél előbb be is kell fejezni”
– tette hozzá.
Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója nagyszerű napnak nevezte ezt Magyarország, Oroszország, a nukleáris együttműködés és a fenntartható energia számára, s aláhúzta, hogy a paksi beruházás erőteljes jelképe lesz Magyarország jólétének és jelentős európai gazdasággá válásának.
Emlékeztetett, hogy erős ellenszélben kellett dolgozni a projekten, így ez az elszántság, az akaraterő egy jó példája is szavai szerint.
„Csakis ünnepelhetjük a tényt, hogy együtt képesek voltak leküzdeni ezeket a nehézségeket – legyenek azok politikai, demográfiai, pénzügyi vagy egyéb jellegűek –, és előrevinni a projektet” – jelentette ki.
(MTI)
Nyitókép: Szijjártó Péter (j), Süli János, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (j2), Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója (j3) és Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója (b) a Paks II. Atomerőmű első betonöntési ünnepségén 2026. február 5-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)