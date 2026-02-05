Ft
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Schiffer András bíróság szolidaritási hozzájárulás

Ilyen egyszerű

Ilyen egyszerű

2026. február 05. 13:49

A közintézményekbe vetett és az állampolgárok közti minimális bizalmat egyaránt megsemmisíti, ha állóháború alakul ki a kormányzat és a bírói kar között.

2026. február 05. 13:49
null
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„Azt mondja a – természetesen veszélyhelyzeti, mi más lenne –  15/2026. (II. 3.) Korm. rendelet 3.§, hogy az önkormányzatokra kirótt szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ellene közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs. Ezzel ugyan nem értek egyet (szerintem a szolidaritási hozzájárulást a magánosok szintjén kéne kezdeni, s ezt szja-nak, osztalékadónak hívják: magasabb jövedelemszint felett tessék többet adózni, hogy az alacsonyabb jövedelműek is minőségi oktatáshoz, egészségügyhöz, közösségi közlekedéshez férhessenek hozzá), de elfogadom, hogy érvelhető álláspont, elvégre közhatalmi szervek közötti, államháztartáson belüli aktusokról van szó. Ez persze vicces egy olyan kormánytól, amelyik nemrég még ügyféli jogosítványt akart adni a közhatalmi szerveknek alkotmányjogi panaszeljáráshoz, de most ezen se akadjunk fenn. Az igazi gond a 6.§-ban búvik meg: »E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell. A 2023–2025. években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti.«

A jogállam kevésbé szól arról, hogy »mit« teszünk, sokkal inkább arról: »hogyan«. Egy jogállamban a politikai közösséget az a feltételezés tartja össze, hogy a »hogyan« a hatalom számára sem szabadon megválasztható. Ehhez képest a NER-ben a hatalom többedjére – a posta átláthatósága, börtönkártérítések stb. – nyúl bele folyamatban lévő perekbe, illetve jogerős bírói ítéletek végrehajtásába, ha éppen kormánypárti politikusok megorrolnak a bíróságokra. A közintézményekbe vetett és az állampolgárok közti minimális bizalmat egyaránt megsemmisíti, ha állóháború alakul ki a kormányzat és a bírói kar között. A bírák nem töltik le pártok applikációit és nem rázzák az öklüket a Szalay utcában, a politikusok pedig nem nyúlnak bele jogalkotási eszközökkel folyamatban levő perekbe, jogerős ítéletek végrehajtásába. Ilyen egyszerű.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

