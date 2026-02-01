Ifjúságkutató: nem újkeletű, hogy túlbecsülik a fiatalok kormányellenességét

Kiszúrta az elemző: nem stimmelnek a Medián számai
A HVG olyan adatokat közölt a közelgő választások kapcsán, amelyek megkérdőjelezik a piackutató hitelességét.
Már 2022-ben sem jött be az ellenzéknek, hogy a fiataoktól várta a kormányváltást.
Óvatosságra int az Ifjúságkutató Intézte azokkal az ellenzéki győzelmi várakozásokkal, amelyek a kormányellenes fiataloktól várják áprilisban a kormánypártok legyőzését.
A HVG-ben nemrég megjelent adatok szerint a 18-29 évesek 93 százaléka biztosan elmegy majd szavazni áprilisban. De valóban várható-e hogy szinte minden 30 év alatti voksol majd?
Székely Levente, az intézet vezetője egy tavaly megjelent cikkében arról írt a választások közeledtével a fiatalok politikai aktivitását rendszerint túlbecsülik. A fiatalokat egyébként is nehezebben érik el, emiatt ezek a felmérések különösen bizonytalanok.
Az első választók kivételével a fiatalok jellemzően kevésbé aktív szavazók, és most sem látni olyan erőt vagy konkrét ügyet, ami ezen változtatna.
2022-ben az ellenzéki fiatalok szerepét szintén felülértékelték, miközben az első szavazók többsége a kormánypártokra voksolt.
Székely Levente szerint bár 2026 nem 2022, nehéz megindokolni, miért mozgósítaná az idei választás a fiatalokat az eddigieknél magasabb arányban.
Nyitókép forrása: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala
