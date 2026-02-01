Ft
székely levente Ifjúságkutató Intézet választás

Ifjúságkutató: nem újkeletű, hogy túlbecsülik a fiatalok kormányellenességét

2026. február 01. 08:03

Már 2022-ben sem jött be az ellenzéknek, hogy a fiataoktól várta a kormányváltást.

2026. február 01. 08:03
null

Óvatosságra int az Ifjúságkutató Intézte azokkal az ellenzéki győzelmi várakozásokkal, amelyek a kormányellenes fiataloktól várják áprilisban a kormánypártok legyőzését.

 A HVG-ben nemrég megjelent adatok szerint a 18-29 évesek 93 százaléka biztosan elmegy majd szavazni áprilisban. De valóban várható-e hogy szinte minden 30 év alatti voksol majd?

Székely Levente, az intézet vezetője egy tavaly megjelent cikkében arról írt a választások közeledtével a fiatalok politikai aktivitását rendszerint túlbecsülik. A fiatalokat egyébként is nehezebben érik el, emiatt ezek a felmérések különösen bizonytalanok. 

Az első választók kivételével a fiatalok jellemzően kevésbé aktív szavazók, és most sem látni olyan erőt vagy konkrét ügyet, ami ezen változtatna. 

2022-ben az ellenzéki fiatalok szerepét szintén felülértékelték, miközben az első szavazók többsége a kormánypártokra voksolt.

Székely Levente szerint bár 2026 nem 2022, nehéz megindokolni, miért mozgósítaná az idei választás a fiatalokat az eddigieknél magasabb arányban.

Nyitókép forrása: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala 

kampman
2026. február 01. 09:26
A legnagyobb választási részvétel a rendszerváltás óta 2002-ben volt, 72% talán. Ezek most azt mondják, hogy a fiatalok 93%-a fog elmenni? Egy olyan korcsoportból, ami talán a legkevésbé szokott aktív lenni? Még ha a nyugdíjasokról állítanák ezt, szerintem tőlük sem szokott 93% elmenni soha.
Válasz erre
2
0
belbuda
2026. február 01. 09:22
Dehogyis….a fiatalok rajonganak Bástya elvtársért… 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 01. 09:20
Ja, állandóan azt sugallják, hogy a mindentudó, de tapasztalattal egyáltalán nem rendelkező fiatalok és a menő értelmiségiek (Nagy Ervin, Kéri, Demszky stb.) az áradó Tiszába is beugranának Magyarért. Csak bele ne fúljanak!
Válasz erre
3
0
nuevoreynuevaley
2026. február 01. 09:04
Mar nem vk annyira fiatal, de megis utalom sa puhos patast Baj ?
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!