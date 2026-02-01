Ifjúságkutató: nem újkeletű, hogy túlbecsülik a fiatalok kormányellenességét

Székely Levente, az intézet vezetője egy tavaly megjelent cikkében arról írt a választások közeledtével a fiatalok politikai aktivitását rendszerint túlbecsülik. A fiatalokat egyébként is nehezebben érik el, emiatt ezek a felmérések különösen bizonytalanok.

Az első választók kivételével a fiatalok jellemzően kevésbé aktív szavazók, és most sem látni olyan erőt vagy konkrét ügyet, ami ezen változtatna.