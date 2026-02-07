Friss kutatás bizonyítja: a magyarok kétharmada egyetért ebben az alapkérdésben

illetve adott kérdésekben fontosabb számukra, hogy például a kormányt leváltsák, mint az, hogy következetes álláspontot foglaljanak el. Éppen ezért sok esetben valószínűleg maguk sem tudják, hogy mi lenne a helyes és jó Magyarország számára” – jelentette ki.

Kiemelte, a Tisza Párt szavazóinak az számít elsősorban, hogy kormányváltás legyen. „Hallottunk olyat is, hogy egy Tisza-szimpatizáns azt mondta, hogy tudja, ha a Tisza kerülne kormányra, a megszorító csomagnak köszönhetően ő személyesen, illetve a nemzetközi politikai térben elfoglalt szerepe tekintetében Magyarország is rosszabbul járna, ő mégis a Tisza Pártra szavaz, mert annyira eltökélt és érzelmileg befolyásolt abban, hogy bukjon meg a kormány” – fűzte hozzá.

„Ez nem konzekvens döntés, ezért lehet az, hogy a Tisza Párt ennyire megosztott ebben a kérdésben is, még azoknak a megbecsülésére szolgáló fegyverpénz kifizetését sem helyeslik, akik az életük árán is megvédik Magyarország biztonságát, és fenntartják a rendet. Csak azért, mert ezt az Orbán-kormány adja meg a rendvédelmi állomány számára” – mondta Pálfalvi Milán.

(MTI)