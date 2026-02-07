Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
nézőpont intézet tisza párt fegyverpénz

Friss kutatás bizonyítja: a magyarok kétharmada egyetért ebben az alapkérdésben

2026. február 07. 10:40

A magyar választók kétharmada egyetért azzal, hogy a kormány fegyverpénzzel ismeri el a rendvédelmi és honvédelmi állomány munkáját.

2026. február 07. 10:40
null

A kormánypártok szavazóinak 81 százaléka, a Tisza Párt szavazóinak csupán 49 százaléka támogatja a döntést – ismertette a Nézőpont Intézet elemzője az intézet legfrissebb közvélemény-kutatását az M1 aktuális csatornán szombaton. Pálfalvi Milán közölte, a kutatás szerint a teljes, felnőtt népesség – kétharmadnak megfelelő – 65 százaléka, a magyar emberek túlnyomó többsége inkább egyetért a fegyverpénz kifizetésével, 29 százaléka inkább nem ért egyet az intézkedéssel, 6 százalék azoknak az aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre. 

Ismertetése szerint a kormánypártokra szavazók vagy a kormánypártokat támogatók körében a támogatottság ennél is nagyobb: 81 százalék azoknak az aránya, akik egyetértenek a döntéssel, és mindössze 15 százalékuk nem ért egyet vele. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elő van készítve Őszöd 2 – saját eszköze buktatta le Magyar Pétert

Elő van készítve Őszöd 2 – saját eszköze buktatta le Magyar Pétert
Tovább a cikkhezchevron

Míg az összes párt esetében abszolút többségben vannak azok, akik egyetértenek a fegyverpénz kifizetésével, a Tisza Párt szavazói bázisa kivételt jelent, mert ők megosztottak a kérdésben. 49 százalékuk támogatja ugyan, de ez még mindig nem az abszolút többség, 45 százalék viszont kifejezetten nem támogatja az intézkedést. A pártszimpátia nagyban meghatározza azt, hogy ki tartja fontosnak a fegyverpénzt, amely mögött a rendvédelmi és honvédelmi állomány megbecsülésének a kérdése is ott van – tette hozzá. 

Az elemző beszélt arról, az intézet korábbi kutatásainkban is azt látták, hogy 

nagy, fontos kérdésekben, amelyek meghatározzák Magyarország sorsát – Ukrajna támogatása és uniós tagsága –, a Tisza Pártot támogató szavazók megosztottak.

Ez a megosztottság abból adódhat, hogy maga a Tisza Párt egy „one man show”, másrészt sok esetben a hangulati elemekre, az emberek érzelmi befolyásoltságára apelláló politikai próbálkozás – fogalmazott. 

Azt mondta, már vannak, akik megfogalmazták a Tisza Párt működési módját, nevezetesen „az ellenségem ellensége a barátom”, ami nem egy pozitív, összetartó és előremutató hozzáállás. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza párti szavazókat befolyásolja a gyűlölet, hiszen látjuk azt, hogy mennyire tud Magyar Péter apellálni a gyűlöletre, 

illetve adott kérdésekben fontosabb számukra, hogy például a kormányt leváltsák, mint az, hogy következetes álláspontot foglaljanak el. Éppen ezért sok esetben valószínűleg maguk sem tudják, hogy mi lenne a helyes és jó Magyarország számára” – jelentette ki. 

Kiemelte, a Tisza Párt szavazóinak az számít elsősorban, hogy kormányváltás legyen. „Hallottunk olyat is, hogy egy Tisza-szimpatizáns azt mondta, hogy tudja, ha a Tisza kerülne kormányra, a megszorító csomagnak köszönhetően ő személyesen, illetve a nemzetközi politikai térben elfoglalt szerepe tekintetében Magyarország is rosszabbul járna, ő mégis a Tisza Pártra szavaz, mert annyira eltökélt és érzelmileg befolyásolt abban, hogy bukjon meg a kormány” – fűzte hozzá. 

Ez nem konzekvens döntés, ezért lehet az, hogy a Tisza Párt ennyire megosztott ebben a kérdésben is, még azoknak a megbecsülésére szolgáló fegyverpénz kifizetését sem helyeslik, akik az életük árán is megvédik Magyarország biztonságát, és fenntartják a rendet. Csak azért, mert ezt az Orbán-kormány adja meg a rendvédelmi állomány számára” – mondta Pálfalvi Milán. 

(MTI)


Nyitókép: Nyitókép: Facebook

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. február 07. 11:48
..."még azoknak a megbecsülésére szolgáló fegyverpénz kifizetését sem helyeslik, akik az életük árán is megvédik Magyarország biztonságát, és fenntartják a rendet. "...Ezek a rongyok a szélsőséges anarchista ballibbant, a CEU-n is képzett polgári engedetlen liberálnácik, akiknek az antifa brigádok a hitleri valamint a Lenin fiúk egyvelegének a mintájára felépített rohamosztaguk. Ezek feladata volt és lesz is nálunk a Majdan mintájára történő zűrzavar, anarchia megteremtése, amely mentén azután a liberálnáci diktatúra is a nép nyakába cserdíthető.
Válasz erre
0
0
gyokertiszasok
2026. február 07. 11:04
Pontosan : a magyarok 99%-a utálja a zsidókat, mint a büdösszart
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. február 07. 10:51
Miközben a fél ország a "szegény megalázott" cigányokat védi, a háttérben folytatódik a mindennapi magyarellenes terror Bevett tévhit Magyarországon, hogy vannak bizonyos antiszociális bűnözői csoportok, melyek az ország keleti részén élő lakosságot terrorizálják. Ez, ha valaha igaz is volt, az etnikai arányok eltolódásának köszönhetően már rég nem regionális probléma, hanem országos jelenség, ennek ékes bizonyítéka a dunántúli Pápa városa. Most ismételten eme városban bántalmaztak egy fiatal magyar lányt, aki nem védekezett, nem kötözködött, egyszerűen csak szeretett volna túlleni a bántalmazáson. Amit természetesen ezúttal is túlerőben követtek el a „szokásos gyanúsítottak”. A felvételek egy nyilvános pápai Facebook-csoportban terjednek, onnan küldte egy olvasónk - írja a Magyar Jelen.
Válasz erre
3
0
kbexxx
2026. február 07. 10:50
Az elvakult gyülőlet, minden raciónalitást képes felül írni. MP erre épithet , sajnos nem alaptalanul.! Nem számit ha programként is csak biankó csekket nyújt. Feltételek nélkül támogatná ukrajnát, migrációt Stb.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!