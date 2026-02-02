Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
Mert az indulat ezt nem magyarázza.
„Megint felteszem a kérdést a tiszás gyogyósoknak: ki a hülye?
Ki a hülye? Az, aki – menjünk bele Bütyök újabb hazugságába – kapott 20 ezer forintot a szavazatáért, vagy aki azért szavaz valahova, hogy neki rossz legyen?
Mert állandóan jön a budai hegyvidék és a belpesti elit a marxizálással, hogy mindenki ismerje fel a gazdasági önérdekét, aztán aszerint szavazzon! Ennek ellenére leszavaznak arra, aki adóemelést, kifosztást, zabrálást, egzecíroztatást, életszínvonal-csökkenést ígér neki a szavazatáért cserébe.
Ki a hülye?
