02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Magyar Péter szavazás választás

Felteszem a kérdést a tiszás gyogyósoknak: ki a hülye?

2026. február 02. 17:53

Mert az indulat ezt nem magyarázza.

2026. február 02. 17:53
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Megint felteszem a kérdést a tiszás gyogyósoknak: ki a hülye?

Ki a hülye? Az, aki – menjünk bele Bütyök újabb hazugságába – kapott 20 ezer forintot a szavazatáért, vagy aki azért szavaz valahova, hogy neki rossz legyen?

Mert állandóan jön a budai hegyvidék és a belpesti elit a marxizálással, hogy mindenki ismerje fel a gazdasági önérdekét, aztán aszerint szavazzon! Ennek ellenére leszavaznak arra, aki adóemelést, kifosztást, zabrálást, egzecíroztatást, életszínvonal-csökkenést ígér neki a szavazatáért cserébe.

Ki a hülye?

Mert az indulat ezt nem magyarázza.”

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

totumfaktum-2
2026. február 02. 18:27
Tökéletes.
ben2
2026. február 02. 18:25
Az indulat mindent megmagyaráz, mert irracionális. Az érzelem olyan, mint az energia: nem vész el, csak átalakul. A főnök baszogatása, hogy valami barom büntetőfékez a belső sávban, hogy a neje ma sem akar szexelni, és a többi frusztráció szépen összeadódik és ha megvan rá a hajlandóság, akkor teljesen jól be lehet csatornázni akármibe. Pl. O1G-be. De ha hirtelen Orbán lemondana és maga a Dalai Láma lenne is a Fidesz új vezetője, ők ugyanonnan folytatnák a fröcsögést, mert az indulat forrása nem a politika így a feloldása sem a politikán múlik.
sozlib_abschaum
2026. február 02. 18:19
"ki a hülye?", hogy lehet egy ilyen kérdést feltenni egy tiszaszektásnak, az agyhalottak még értelmezni sem tudják a kérdést.
regi-nyarakon21
2026. február 02. 18:13
10/10
