Magyarország támogatás jobboldal Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Felrobbantotta az internetet Trump levele: Orbán azonnal reagált az amerikai támogatásra

2026. február 05. 19:57

„Köszönöm, Elnök úr!” – fogalmazott a miniszterelnök.

2026. február 05. 19:57
null

Orbán Viktor a Facebook-oldalán mutatta be, mit üzent neki Donald Trump amerikai elnök.

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson. Az amerikai elnök egyértelművé tette: Orbánt erős, bizonyított vezetőnek tartja, és biztos a győzelmében.

A miniszterelnök így reagált az üzenetre:

Üzenet Amerikából. Köszönöm, Elnök úr!”

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP

 

Európai Értékek Zombie
2026. február 05. 20:46
Orbán Viktor 1 Zseni! Orbán 1 Géniusz! 👑
balbako_
2026. február 05. 20:16
Hát a történelemből nem emlékszem olyan kormányfőre Magyarországon akit minden nagyhatalom a világon elismer, tisztel.
johannluipigus
2026. február 05. 20:01
Mit is mondana erre poloska Peti? - Nekem köszönheti Orbán, hogy Trump Magyarországra látogat.
