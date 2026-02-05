Felrobbantotta az internetet Trump levele: Orbán azonnal reagált az amerikai támogatásra

Trump bejelentette: Orbán Viktort támogatja a választáson, és soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét
Az amerikai elnök teljes mellszélességgel kiáll a magyar miniszterelnök újraválasztása mellett.
„Köszönöm, Elnök úr!” – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán mutatta be, mit üzent neki Donald Trump amerikai elnök.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson. Az amerikai elnök egyértelművé tette: Orbánt erős, bizonyított vezetőnek tartja, és biztos a győzelmében.
A miniszterelnök így reagált az üzenetre:
Üzenet Amerikából. Köszönöm, Elnök úr!”
Nyitókép: Oliver Contreras / AFP