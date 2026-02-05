Felrobbantotta az internetet Trump levele: Orbán azonnal reagált az amerikai támogatásra

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson. Az amerikai elnök egyértelművé tette: Orbánt erős, bizonyított vezetőnek tartja, és biztos a győzelmében.