Felháborító szemtelenség: nyilvánosan kesereg a magyar Shell-vezető – miközben úgy megszedték magukat a háború alatt, hogy nem tudják hova tenni a pénzüket

Felháborító Facebook-posztban védi a Shellt a cég globális alelnöke, Varró László, aki szerint komoly veszteséget okozott a vállalatnak az orosz–ukrán háború. Érdekes, hogy az Ellenpont oknyomozó portál elemzése korábban ennek a szöges ellentétére mutatott rá. A Shell ugyanis 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot generált a háború és az energiaválság közepette, bevételeiket megduplázták, a részvények értéke pedig másfélszeresére növekedett.

„Pernis, és a többi Shell finomító 2022-ben levált az orosz olajról, akkor még egy egyébként a szankciókba egyáltalán nem ütköző orosz szállítmány átvétele is komoly elvi vitát váltott ki.