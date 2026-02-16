Felháborító szemtelenség: nyilvánosan kesereg a magyar Shell-vezető – miközben úgy megszedték magukat a háború alatt, hogy nem tudják hova tenni a pénzüket

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Varró László szerint komoly veszteséget okozott a vállalatnak az orosz–ukrán konfliktus.
Felháborító Facebook-posztban védi a Shellt a cég globális alelnöke, Varró László, aki szerint komoly veszteséget okozott a vállalatnak az orosz–ukrán háború. Érdekes, hogy az Ellenpont oknyomozó portál elemzése korábban ennek a szöges ellentétére mutatott rá. A Shell ugyanis 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot generált a háború és az energiaválság közepette, bevételeiket megduplázták, a részvények értéke pedig másfélszeresére növekedett.
„Pernis, és a többi Shell finomító 2022-ben levált az orosz olajról, akkor még egy egyébként a szankciókba egyáltalán nem ütköző orosz szállítmány átvétele is komoly elvi vitát váltott ki.
A Shell 5 milliárd dollár veszteséget írt le az orosz agresszió kapcsán, és jóval túlment a jogilag kötelező lépéseken,
például más nyugat-európai és japán cégek érdekeltek maradtak oroszországi cseppfolyós földgáz projektekben, a Shell távozott Szahalinról. Noha ez érintette a részvényárfolyamot és az én személyes kompenzációmat is, nagyon büszke voltam rá. Az agresszió elutasítása, együttműködés az európai kormányokkal, valamint és a dolgozók egészségének és a biztonságnak a prioritizálása hosszabb távon a sikeres működés pillére” – írta Varró László.
Az Ellenpont szerint „az ambiciózus szcenárió alapján a 2022-es, háború miatti olajár-robbanás és a részvények értékének drasztikus növekedése után ez azonban több mint a duplájára ugorhatott 2024 nyarára. Bónusszal, részvénycsomaggal, egyéb juttatásokkal ez akár évi 3,4 millió font, azaz 2,8 milliárd forint értékű juttatás is lehetett a számításaink szerint.”
Az oknyomozó portál szerint
ezzel biztosan Kapitány István, a Shell egyik felsővezetője, a Tisza szakértője az a magyar, aki a leginkább meggazdagodott az orosz–ukrán fegyveres konfliktuson.
Az elemzés szerint a Tisza-szakértő ezért támadja a magyar–orosz gázmegállapodást, ezért akar leválni az olcsó orosz energiáról, és ezért támadja a rezsicsökkentést is.
Fotó: MTVA/Róka László