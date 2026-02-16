Elemzés leplezte le Orbán Viktor legnagyobb vállalását – a szlovákok csak a hátunkat nézik

Most megmutatjuk Orbán Viktor 26 sorsfordító beszédét! (VIDEÓ)
Hamarosan jön a huszonhetedik.
Nem vitatható a javulás az uniós összevetésben.
Orbán Viktor régóta hangsúlyozza, hogy a nemzeti kormány egyik legfontosabb vállalása a munka alapú társadalom építése: mint ismert, a kormányfő 2010-ben egymillió új munkahelyet ígért tíz év alatt. Az Economx elemzése rámutat, a hazánkban foglalkoztatottak száma valóban közel egymillióval emelkedett azóta, de a nagy kérdés az, mi áll a számok mögött.
Ezt is ajánljuk a témában
Hamarosan jön a huszonhetedik.
A munkaerőpiac területén látványos a növekedés: 2010-ben a foglalkoztatottak száma 3,7–3,8 millió körül mozgott, a munkanélküliségi ráta 10 százalék felett volt. A globális válság mély nyomokat hagyott, Magyarország az Európai Unió sereghajtói közé tartozott a munkaképes korú népesség foglalkoztatási rátáját tekintve.
Ebből a helyzetből jutottunk el oda, hogy 2025-ös adatok szerint 4,7 millió fő aktív dolgozók száma.
Az Eurostat adatai alapján nem vitatható a javulás az uniós összevetésben. A 20–64 évesek foglalkoztatási rátája 2010-ben még jóval az EU-átlag alatt volt, Magyarország a sereghajtók közé tartozott. 2024-re azonban a mutató 81,1 százalékra emelkedett, miközben az Európai Unió átlaga 75,8 százalék volt – írja a lap. Vagyis
Magyarország nemcsak felzárkózott, hanem stabilan az uniós átlag fölé is került.
A cikkben azt is megjegyzik, hogy a vállalás a közmunkások, a közfoglalkoztatottak és a külföldön dolgozók nélkül szólt, és miután a magyar vállalkozások nem hoztak létre egymillió új munkahelyet – ez mégsem értékelhető teljesültként.
Úgy látják, régiós összehasonlításban egyébként szintén erős a kép: a visegrádi országok közül Csehország továbbra is az élen van, de Magyarország 2024-ben már közvetlenül mögötte, a régió második helyén állt a foglalkoztatási rátát tekintve. Lengyelország és Szlovákia szintén javított az elmúlt másfél évtizedben, de a magyar mutató 2024-re meghaladta az övéket.
Ezt is ajánljuk a témában
Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak – mondta Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos