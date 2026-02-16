Elemzés leplezte le Orbán Viktor legnagyobb vállalását – a szlovákok csak a hátunkat nézik

Az Eurostat adatai alapján nem vitatható a javulás az uniós összevetésben. A 20–64 évesek foglalkoztatási rátája 2010-ben még jóval az EU-átlag alatt volt, Magyarország a sereghajtók közé tartozott. 2024-re azonban a mutató 81,1 százalékra emelkedett, miközben az Európai Unió átlaga 75,8 százalék volt – írja a lap. Vagyis

Magyarország nemcsak felzárkózott, hanem stabilan az uniós átlag fölé is került.

A cikkben azt is megjegyzik, hogy a vállalás a közmunkások, a közfoglalkoztatottak és a külföldön dolgozók nélkül szólt, és miután a magyar vállalkozások nem hoztak létre egymillió új munkahelyet – ez mégsem értékelhető teljesültként.

Úgy látják, régiós összehasonlításban egyébként szintén erős a kép: a visegrádi országok közül Csehország továbbra is az élen van, de Magyarország 2024-ben már közvetlenül mögötte, a régió második helyén állt a foglalkoztatási rátát tekintve. Lengyelország és Szlovákia szintén javított az elmúlt másfél évtizedben, de a magyar mutató 2024-re meghaladta az övéket.