gazdaság foglalkoztatottság gazdasági mutató Orbán Viktor

Elemzés leplezte le Orbán Viktor legnagyobb vállalását – a szlovákok csak a hátunkat nézik

2026. február 16. 15:48

Nem vitatható a javulás az uniós összevetésben.

2026. február 16. 15:48
null

Orbán Viktor régóta hangsúlyozza, hogy a nemzeti kormány egyik legfontosabb vállalása a munka alapú társadalom építése: mint ismert, a kormányfő 2010-ben egymillió új munkahelyet ígért tíz év alatt. Az Economx elemzése rámutat, a hazánkban foglalkoztatottak száma valóban közel egymillióval emelkedett azóta, de a nagy kérdés az, mi áll a számok mögött.

A munkaerőpiac területén látványos a növekedés: 2010-ben a foglalkoztatottak száma 3,7–3,8 millió körül mozgott, a munkanélküliségi ráta 10 százalék felett volt. A globális válság mély nyomokat hagyott, Magyarország az Európai Unió sereghajtói közé tartozott a munkaképes korú népesség foglalkoztatási rátáját tekintve.

Ebből a helyzetből jutottunk el oda, hogy 2025-ös adatok szerint 4,7 millió fő aktív dolgozók száma.

Az Eurostat adatai alapján nem vitatható a javulás az uniós összevetésben. A 20–64 évesek foglalkoztatási rátája 2010-ben még jóval az EU-átlag alatt volt, Magyarország a sereghajtók közé tartozott. 2024-re azonban a mutató 81,1 százalékra emelkedett, miközben az Európai Unió átlaga 75,8 százalék volt – írja a lap. Vagyis

Magyarország nemcsak felzárkózott, hanem stabilan az uniós átlag fölé is került. 

A cikkben azt is megjegyzik, hogy a vállalás a közmunkások, a közfoglalkoztatottak és a külföldön dolgozók nélkül szólt, és miután a magyar vállalkozások nem hoztak létre egymillió új munkahelyet – ez mégsem értékelhető teljesültként.

Úgy látják, régiós összehasonlításban egyébként szintén erős a kép: a visegrádi országok közül Csehország továbbra is az élen van, de Magyarország 2024-ben már közvetlenül mögötte, a régió második helyén állt a foglalkoztatási rátát tekintve. Lengyelország és Szlovákia szintén javított az elmúlt másfél évtizedben, de a magyar mutató 2024-re meghaladta az övéket.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

