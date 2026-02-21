Egyre durvábbak a kampányok: ép lelkű ember itthon is nehezen viseli ezeket a heteket

Hiszen csak a közelmúlt kampányaira gondolva: Donald Trumpot és Robert Ficót megpróbálták lelőni. Az sem akármi, hogy a német választás előtt az Alternatíva Németországért pártot kizárták a közszolgálati műsorsávból, az alkotmányvédelmi hivatal pedig nemzetbiztonságilag veszélyesnek nyilvánította. Franciaországban Marine Le Pent pont olyan ügyben ítélték első fokon letöltendő börtönbüntetésre, amilyenben az Emmanuel Macron államfő szövetségesének számító François Bayrou is vádlott volt, csak őt végül felmentették.

Ép lelkű ember itthon is nehezen viseli ezeket a heteket: a politikusok egymás elleni brutális vádjait, a közösségi médiában terjedő elképesztő mémeket, az egymás táborába átkiabálók halálkívánságait, az egyszerűségükben bántó plakátokat vagy épp a képtelen hülyeségeket tartalmazó pártprogramokat.

Mit lehet tenni? Egy régi szlogennel szólva, nyugodt erővel viseljük el ezt az időszakot. Nem polgári karakternek való idők. Ám mindnyájunk elé tükröt tart a kampány: a politikusok csak a tömegek igényeihez alkalmazkodnak, ha úgy látnák, az az érdekük, hogy szonettkoszorúkkal és mesterdalnokokkal hódítsák meg a szavazókat, úgy járnának el. Egyebekben pedig hallgassunk az eszünkre és a szívünkre, olyan jelöltre szavazzunk, akinek értékrendje közel áll hozzánk, és van hitele. A választás után minden derűsebb lesz, s a kedélyek is megnyugszanak lassan.

Nyitókép: Mandiner-archív