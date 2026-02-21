Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
brezsnyev kampány polgári karakter

Egyre durvábbak a kampányok: ép lelkű ember itthon is nehezen viseli ezeket a heteket

2026. február 21. 06:10

Szüleim kisdiákként olykor kaptak egy körmöst az iskolában, amit nagymamáim természetesnek tekintettek.

2026. február 21. 06:10
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám

Szüleim kisdiákként olykor kaptak egy körmöst az iskolában, amit nagymamáim természetesnek tekintettek. Mire én lettem diák, már normaszegésnek számított. Amikor felpofozott a felejthetetlen Katuláné, mert a Ki tud többet a Szovjetunióról? című foglalkozáson azt mondtam – papagájként ismételve az otthon hallottakat –, hogy

Brezsnyev gyilkos disznó,

akkor a mamám botrányt csinált, s láss csodát: az ügy, amely úgy indult, hogy kirúgnak, azzal zárult, hogy mindenki meg nem történtnek tekintette. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Tovább a cikkhezchevron

Nekem volt nehéz beszélgetésem a kisfiam tanárával arról, hogy ne kiabáljon a gyerekekkel az órán. Megértette, elnézést kért. Szerencsénkre mindinkább finomul az, ahogy a gyermekeinkkel bánhatnak, akikre rábízzuk őket. Általában is a világ sok szempontból civilizáltabb, mint egykor. A 19. század végén természetes volt, hogy a férfiak köpködnek a kocsmában, a vonaton is akár, aztán kiderült, hogy a tbc-t így könnyen el lehet kapni, meg hát amúgy se vonzó szokás, lassan le is szoktak róla a polgárok, és a hatvanas évekre a „Köpködni tilos!” táblák is eltűntek a várótermekből, italboltokból. 

A politikai kampányok ellentétes utat járnak be: évtizedről évtizedre brutálisabbak, ízléstelenebbek, keményebbek. 

Tisza Kálmán idejében a kortesvacsorákon – mind a két oldal jelöltje tartott ilyet – rendre megcsapoltak néhány hordó bort, s a következő napokban abból kerekedett skandalum, hogy a jelöltek táborai egymást azzal vádolták, lerészegedtek a nagy eszem-iszom alatt. 1884-ben az amerikai republikánusok szokatlan „durvasággal” azzal vágtak az ellenfél alá, hogy a demokraták a rumivók pártja, ráadásul a rebellió hívei, és különben is pápisták – utóbbival az ír választók szíve közepébe találva. 

Jól emlékszem egy szerintem kifejezetten vicces kampányklipre 1990-ből. Darvas Iván zongoratanárt alakított, a kislány tanítvány a Für Elisét játszotta hibásan, 

mire Darvas így korrigálta: „Nem D, F! Esz, D, Esz!” Katona Tamás barátunk mesélte, hogy Für Lajos ezt ízléstelenül otrombának találta. 

Boldog békeidők! – sóhajthat fel joggal a kedves olvasó. 

Hiszen csak a közelmúlt kampányaira gondolva: Donald Trumpot és Robert Ficót megpróbálták lelőni. Az sem akármi, hogy a német választás előtt az Alternatíva Németországért pártot kizárták a közszolgálati műsorsávból, az alkotmányvédelmi hivatal pedig nemzetbiztonságilag veszélyesnek nyilvánította. Franciaországban Marine Le Pent pont olyan ügyben ítélték első fokon letöltendő börtönbüntetésre, amilyenben az Emmanuel Macron államfő szövetségesének számító François Bayrou is vádlott volt, csak őt végül felmentették. 

Ép lelkű ember itthon is nehezen viseli ezeket a heteket: a politikusok egymás elleni brutális vádjait, a közösségi médiában terjedő elképesztő mémeket, az egymás táborába átkiabálók halálkívánságait, az egyszerűségükben bántó plakátokat vagy épp a képtelen hülyeségeket tartalmazó pártprogramokat. 

Mit lehet tenni? Egy régi szlogennel szólva, nyugodt erővel viseljük el ezt az időszakot. Nem polgári karakternek való idők. Ám mindnyájunk elé tükröt tart a kampány:  a politikusok csak a tömegek igényeihez alkalmazkodnak, ha úgy látnák, az az érdekük, hogy szonettkoszorúkkal és mesterdalnokokkal hódítsák meg a szavazókat, úgy járnának el. Egyebekben pedig hallgassunk az eszünkre és a szívünkre, olyan jelöltre szavazzunk, akinek értékrendje közel áll hozzánk, és van hitele. A választás után minden derűsebb lesz, s a kedélyek is megnyugszanak lassan.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!