Egy korszaknak vége: teljesen eltűnik a magyar benzinkutak jórészéről ez az üzemanyag – aki eddig ezt használta, nem sok jóra számíthat

2026. február 03. 07:58

Változnak az idők.

2026. február 03. 07:58
Az OMV 2026 január 1-től megszüntette a cseppfolyósított autógáz (LPG) forgalmazását a magyarországi töltőállomásain – írja a VG a Kemma tájékoztatása alapján.

Az LPG kivezetése a hazai OMV-kutakról 2025 utolsó negyedévében indult el, és 2025. december 31-én zárult le, és az összes magyar OMV töltőállomást érinti.

Az osztrák vállalat tájékoztatása szerint a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az utóbbi időszakban csökkent az LPG iránti kereskedelmi igény.

 

A VG megjegyzi, hogy a lépés mérföldkövet jelenthet a hazai autógázas közlekedésben, mivel az OMV az egyik legfontosabb piaci szereplő volt ezen a területen. Akik ezt az üzemanyagot használták, azoknak újra kell szervezniük, és előre meg kell tervezniük jövőbeli tankolásaikat, és – amennyiben nem akarnak átállni egy másik opcióra – érdemes feltérképezniük azokat a szolgáltatókat, melyek még forgalmaznak autógázt Magyarországon.

Nyitókép: Nemzeti Archívum/Fókuszban Magyarország Program

 

haxima
2026. február 03. 09:14
Ahelyett, hogy erőltetnék meg reklámoznák ezt a nyomorult LPG-t. Fele annyiba kerül az autózás, környezetbarát, de a magyar ember fél tőle mint a tűztől. És ne, nem kell a hülye hozzászólás a 80as évekből, hogy alacsony fokon ég, meg tönkreteszi a motort, meg felrobban. Ezek akkor sem voltak igazak, meg eltelt 40 év, nagyon komolyan fejlődött.
mandala-3
2026. február 03. 08:47
Marad az otthoni pb. palack átfejtése . Hosszú úton meg megmarad a tartalék palack szállítása vagy átválltás benzinre.
