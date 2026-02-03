Egy korszaknak vége: teljesen eltűnik a magyar benzinkutak jórészéről ez az üzemanyag – aki eddig ezt használta, nem sok jóra számíthat

A VG megjegyzi, hogy a lépés mérföldkövet jelenthet a hazai autógázas közlekedésben, mivel az OMV az egyik legfontosabb piaci szereplő volt ezen a területen. Akik ezt az üzemanyagot használták, azoknak újra kell szervezniük, és előre meg kell tervezniük jövőbeli tankolásaikat, és – amennyiben nem akarnak átállni egy másik opcióra – érdemes feltérképezniük azokat a szolgáltatókat, melyek még forgalmaznak autógázt Magyarországon.

Nyitókép: Nemzeti Archívum/Fókuszban Magyarország Program