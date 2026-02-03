Egy korszaknak vége: teljesen eltűnik a magyar benzinkutak jórészéről ez az üzemanyag – aki eddig ezt használta, nem sok jóra számíthat

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Az OMV 2026 január 1-től megszüntette a cseppfolyósított autógáz (LPG) forgalmazását a magyarországi töltőállomásain – írja a VG a Kemma tájékoztatása alapján.
Az LPG kivezetése a hazai OMV-kutakról 2025 utolsó negyedévében indult el, és 2025. december 31-én zárult le, és az összes magyar OMV töltőállomást érinti.
Az osztrák vállalat tájékoztatása szerint a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az utóbbi időszakban csökkent az LPG iránti kereskedelmi igény.
A VG megjegyzi, hogy a lépés mérföldkövet jelenthet a hazai autógázas közlekedésben, mivel az OMV az egyik legfontosabb piaci szereplő volt ezen a területen. Akik ezt az üzemanyagot használták, azoknak újra kell szervezniük, és előre meg kell tervezniük jövőbeli tankolásaikat, és – amennyiben nem akarnak átállni egy másik opcióra – érdemes feltérképezniük azokat a szolgáltatókat, melyek még forgalmaznak autógázt Magyarországon.
