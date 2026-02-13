Donald Trump ismét olyan dolgokat mondott Orbán Viktorról, amire senki sem számított

A magyar és az amerikai kapcsolatok az én kormányzásom alatt új magasságokba emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén, ami nagyrészt Orbán miniszterelnöknek köszönhető – tette hozzá.

Örömmel várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladjon ezen a hatalmas úton a SIKER és az együttműködés felé. Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt újra megtehetem.

Orbán Viktor igazi barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként – zárta az amerikai elnök.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán