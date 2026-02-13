Ft
02. 13.
péntek
amerikai egyesült államok donald trump orbán viktor

Donald Trump ismét olyan dolgokat mondott Orbán Viktorról, amire senki sem számított

2026. február 13. 17:47

Az amerikai elnök ismét kiállt a magyar kormányfő mellett.

2026. február 13. 17:47
null

A nagyra becsült magyar miniszterelnök, Orbán Viktor, egy igazán erős és hatalmas vezető, aki már bizonyította, hogy fenomenális eredményeket tud elérni – írta legújabb bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök. A Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt írta, fáradhatatlanul küzd és szereti nagyszerű országát és népét, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért. 

 

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, munkahelyek teremtéséért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a TÖRVÉNYESSÉG ÉS REND biztosításáért! 

A magyar és az amerikai kapcsolatok az én kormányzásom alatt új magasságokba emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén, ami nagyrészt Orbán miniszterelnöknek köszönhető – tette hozzá. 

Örömmel várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladjon ezen a hatalmas úton a SIKER és az együttműködés felé. Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt újra megtehetem.

Orbán Viktor igazi barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként – zárta az amerikai elnök. 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Vata Aripeit
2026. február 13. 18:26
Azért ez menő. A kinai külügyminiszter itt Mo.-n , az USA elnök nyilvánosan és hangosan áll ki melletünk. Valszeg mindkét titkosszolgálat is segít nekünk. Nincs baj , nem lesz gond. Az ukik meg durranjanak azét uvl és webber agyával együtt 😃
angie1
2026. február 13. 18:24
Köszönjük elnök úr!
patriota-0
2026. február 13. 18:21
Ez hazugság, mert én azt olvastam, hogy ha a nem a kiszáradt tisza nyer, akkor majd az eju ránk uszítja Trumpot.
haxima
2026. február 13. 18:17
Csóró Orbán elszigetelődött. Amerikai elnök haverja, a kinai külügyes ide jön először, Vagyimir meg nem bombáz amíg a magyar válogatott játszik Kijevben. A jövő héten elviszi Netanjaut disznóvágásra
