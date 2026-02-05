Ft
Ukrajna kényszersorozás Gulyás Gergely Kormányinfó

Azonnal lecsapott a magyar kormány a kényszersorozó ukránokra: kiderült, eddig hány felelőst kaptak el

2026. február 05. 11:34

Tegnap bejelentették, mára meg is történtek a első kitiltások.

2026. február 05. 11:34
null

A kormány három olyan ukrán katonai vezetőt tiltott ki, aki a kényszersorozásért felelős – közölte Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

Elmondta: a kormány szomorúan vette tudomásul, hogy folytatódik a kényszersorozás Kárpátalján és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására hívta fel az ukrán hatóságok figyelmét a kormány nevében.

Emlékeztetett arra, hogy „tavaly Sebestyén József honfitársunk halt bele a kényszersorozásba”, most pedig egy szívbeteg, az ukrán sorozóbizottságok által is többször alkalmatlannak nyilvánított magyar ember lett áldozata ennek.

Ez egy megtámadott, háborúban álló országban is elfogadhatatlan”

– hangsúlyozta, jelezve: a magyar kormány „különösen kényes” arra, ha a kárpátaljai magyarság jogait veszik semmibe.

Emlékeztetett: a kormány eddig három olyan katonai vezető kitiltásáról döntött, akik a kényszersorozásért felelőssé tehetők. Az európai normákkal is ellentétes az, ami történt, ezért a schengeni övezetből történő kitiltásokat is elrendelete a kormány – közölte.

Gulyás Gergely rámutatott:

ezt az Ukrajnát akarják már 2027-ben beléptetni az Európai Unióba,”

nekik akar az EU több ütemben összesen 1500 milliárdos támogatást adni. Ezért is kiemelt fontosságú a nemzeti petíció – tette hozzá.

Ahogy arról beszámoltunk, Reban Zsoltot – egészségügyi okok miatt – háromszor nyilvánították alkalmatlannak a katonai szolgálatra, az ukrán kényszersorozók mégis elvitték magukkal. Tizenkét nappal később a gyakorlótéren hunyt el a kárpátaljai férfi. A történtek kapcsán Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy a kényszersorozásban részt vevő ukránokat a kormány haladéktalanul kiutasítja Magyarországról.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

