Azonnal lecsapott a magyar kormány a kényszersorozó ukránokra: kiderült, eddig hány felelőst kaptak el

A kormány három olyan ukrán katonai vezetőt tiltott ki, aki a kényszersorozásért felelős – közölte Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

Elmondta: a kormány szomorúan vette tudomásul, hogy folytatódik a kényszersorozás Kárpátalján és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására hívta fel az ukrán hatóságok figyelmét a kormány nevében.