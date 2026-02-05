Azonnal lecsapott a magyar kormány a kényszersorozó ukránokra: kiderült, eddig hány felelőst kaptak el

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: ez vár azokra a Magyarországon tartózkodó ukránokra, akik részt vettek a kényszersorozásokban (VIDEÓ)
Nem lesz pardon.
Tegnap bejelentették, mára meg is történtek a első kitiltások.
A kormány három olyan ukrán katonai vezetőt tiltott ki, aki a kényszersorozásért felelős – közölte Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.
Elmondta: a kormány szomorúan vette tudomásul, hogy folytatódik a kényszersorozás Kárpátalján és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására hívta fel az ukrán hatóságok figyelmét a kormány nevében.
Emlékeztetett arra, hogy „tavaly Sebestyén József honfitársunk halt bele a kényszersorozásba”, most pedig egy szívbeteg, az ukrán sorozóbizottságok által is többször alkalmatlannak nyilvánított magyar ember lett áldozata ennek.
Ez egy megtámadott, háborúban álló országban is elfogadhatatlan”
– hangsúlyozta, jelezve: a magyar kormány „különösen kényes” arra, ha a kárpátaljai magyarság jogait veszik semmibe.
Emlékeztetett: a kormány eddig három olyan katonai vezető kitiltásáról döntött, akik a kényszersorozásért felelőssé tehetők. Az európai normákkal is ellentétes az, ami történt, ezért a schengeni övezetből történő kitiltásokat is elrendelete a kormány – közölte.
Gulyás Gergely rámutatott:
ezt az Ukrajnát akarják már 2027-ben beléptetni az Európai Unióba,”
nekik akar az EU több ütemben összesen 1500 milliárdos támogatást adni. Ezért is kiemelt fontosságú a nemzeti petíció – tette hozzá.
Ahogy arról beszámoltunk, Reban Zsoltot – egészségügyi okok miatt – háromszor nyilvánították alkalmatlannak a katonai szolgálatra, az ukrán kényszersorozók mégis elvitték magukkal. Tizenkét nappal később a gyakorlótéren hunyt el a kárpátaljai férfi. A történtek kapcsán Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy a kényszersorozásban részt vevő ukránokat a kormány haladéktalanul kiutasítja Magyarországról.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos