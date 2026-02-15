„Az ellenzéki műsorok nekem köszönhetik a nézettségüket” – Deák Dániel volt a Hotel Lentulai vendége

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter politikai karakteréről, a Tisza Párt mögötti stratégiáról és a globalista–szuverenista törésvonal valódi tétjéről beszél a Hotel Lentulai legújabb epizódjában Deák Dániel.
Az elemző szerint a kérdés nem pusztán az, hogy ki mit mond, hanem az, hogy mi mozgatja a projektet a felszín alatt.
A beszélgetésben szó esik Magyar Péterrel való személyes találkozásáról, a „profi vagyok” kijelentésről, a reményre épített politikai konstrukcióról és arról is, miért nem látni valódi vitát a nyilvánosságban.
Deák kemény állításokat fogalmaz meg: szerinte nem ideológiai alapú alternatíva formálódik, hanem tudatosan felépített, érzelmekre építő ellenzéki kampány.
Hol húzódik a határ politikai stratégia és manipuláció között?És meddig tartható fenn egy mozgalom, ha a közösséget elsősorban a remény, nem pedig a világos értékrend tartja össze?
