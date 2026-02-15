Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel tisza párt magyar péter hotel lentulai

„Az ellenzéki műsorok nekem köszönhetik a nézettségüket” – Deák Dániel volt a Hotel Lentulai vendége

2026. február 15. 10:19

Magyar Péter politikai karakteréről, a Tisza Párt mögötti stratégiáról és a globalista–szuverenista törésvonal valódi tétjéről beszél a Hotel Lentulai legújabb epizódjában Deák Dániel.

2026. február 15. 10:19
null

 

Az elemző szerint a kérdés nem pusztán az, hogy ki mit mond, hanem az, hogy mi mozgatja a projektet a felszín alatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A beszélgetésben szó esik Magyar Péterrel való személyes találkozásáról, a „profi vagyok” kijelentésről, a reményre épített politikai konstrukcióról és arról is, miért nem látni valódi vitát a nyilvánosságban. 

Deák kemény állításokat fogalmaz meg: szerinte nem ideológiai alapú alternatíva formálódik, hanem tudatosan felépített, érzelmekre építő ellenzéki kampány.

Hol húzódik a határ politikai stratégia és manipuláció között?És meddig tartható fenn egy mozgalom, ha a közösséget elsősorban a remény, nem pedig a  világos értékrend tartja össze?

Nézze meg a Hotel Lentulai legújabb adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 15. 10:37
„Az ellenzéki műsorok nekem köszönhetik a nézettségüket" :))))))))))))))))))))))))))))) A HOMÁR TVben legfeljebb.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!