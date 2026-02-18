Ft
02. 18.
szerda
MSZP ellenzék választás

Április 12. tétje

2026. február 18. 10:24

Nekünk, az MSZP közösségének a tét különösen nagy.

2026. február 18. 10:24
Fábry Béla
Népszava

„Nincs garancia. Csak a remény van. Be kell látnunk, Orbán rendszerének meghaladására a demokratikus ellenzék minden korábbi próbálkozása sikertelen maradt. Most viszont, talán… A demokratikus ellenzék pártjai közül többen már belátták, hogy azzal tudnak a reménybeli változáshoz hozzájárulni, ha most lelépnek a politika színpadáról, serény nézőtéri aktivitással segítik a változást legnagyobb eséllyel megvalósítani tudó politikai szereplőt.

Van még párt, amelyik önmagát és hívőit hergelve bízik a lehetetlenben, van még, amelyik egy vicces megoldással próbálkozik. Ők, ezt korábbi esetek igazolják, mostani indulásukkal Orbán hatalomba maradását segíthetik. Ha ennek következményeit csak ők viselnék, mondanám, lelkük rajta, legyen ez az ő döntésük. De sajnos, ami a következményeket illeti, ez nem így van.

Pénteken az MSZP fóruma arról dönt, beáll-e a párt a kormányváltó, politikai rendszerváltó sokadalomba, vagy magára veszi Orbán hatalomban tartásának terhét. E mondatot fogalmazhattam volna egyes szám első személyben is. Mint egykori rendszerváltó szocialista, mint a mostani döntéshozó fórum egyik szereplője. Nekünk, az MSZP közösségének a tét különösen nagy.”

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

