„Nincs garancia. Csak a remény van. Be kell látnunk, Orbán rendszerének meghaladására a demokratikus ellenzék minden korábbi próbálkozása sikertelen maradt. Most viszont, talán… A demokratikus ellenzék pártjai közül többen már belátták, hogy azzal tudnak a reménybeli változáshoz hozzájárulni, ha most lelépnek a politika színpadáról, serény nézőtéri aktivitással segítik a változást legnagyobb eséllyel megvalósítani tudó politikai szereplőt.

Van még párt, amelyik önmagát és hívőit hergelve bízik a lehetetlenben, van még, amelyik egy vicces megoldással próbálkozik. Ők, ezt korábbi esetek igazolják, mostani indulásukkal Orbán hatalomba maradását segíthetik. Ha ennek következményeit csak ők viselnék, mondanám, lelkük rajta, legyen ez az ő döntésük. De sajnos, ami a következményeket illeti, ez nem így van.