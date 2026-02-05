Amit nem akart látni Magyar Péter: itt az újabb elemzés, megmaradt a patrióta tömb biztos előnye

Magyar Péter csúnyán mellébeszélt a bennfentes kereskedési botrányában is (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 10. rész.
Egy friss elemzés szerint a Fidesz-KDNP ezzel szemben stabil vezető pozícióból indította el a 2026-os évet, és annak első hónapjában is komoly aktivitással őrizte ezt a helyzetét.
2026 januárjának politikai történései megerősítették a választók benyomását, amely szerint olyan ügyekben, mint a háborútól és Ukrajna nagymértékű finanszírozásától való távolmaradás vagy a rezsicsökkentés megvédése, a jobboldalra számíthatnak. A Tisza Párt viszont legalábbis veszélyt jelent – derül ki az Alapjogokért Központ friss elemzéséből.
Ennek megfelelően a politikai szereplők versenyében a korábbi időszakban megfigyelhető trend érvényesült, a közvélemény-kutatások adatai szerint a patrióta tömb biztos előnye megmaradt. Beszédes, hogy míg a nemzeti petíció révén a választók elmondhatják véleményüket az említett témaköröket illetően, Magyar Péter „pótcselekvésnek” nevezte a kezdeményezést – írják.
Az év első hónapjában Orbán Viktor védelmébe vette a Brüsszel által súlyos támadás alá vont rezsicsökkentést, és kifejezte, hogy vezetésével hazánk nem vesz részt Ukrajna 1500 milliárd dolláros finanszírozási igényének kielégítésében. Ezzel szemben a kutatás szerint Magyar Péterék a háborúpárti Ursula von der Leyen védelmére keltek azzal, hogy nem vettek részt a róla szóló bizalmatlansági indítványról történő szavazáson.
A baloldali kihívó alárendelt szerepét a felmérések adatain túl maga a pártelnök is igazolta,
aki az egyre valószínűbb vereségre készülve – önmerényletről, berepülő drónokról és alkotmányos puccsról delirálva – azt a mítoszt sulykolja legelkötelezettebb szimpatizánsainak, amely szerint a Fidesz-KDNP csalásra készül, noha korábban maga fejtette ki, hogy ez lehetetlen.
A tavalyi év második fele nem hozott jó eredményeket a Tisza Párt számára, összeségében pedig kijelenthető, hogy a 2025-ös évet vesztes pozícióban zárta az ellenzéki formáció. Az elemzés megállapítja: Magyar Péter pártja nem volt képes magához ragadni a napirend uralását, miközben folyamatos károkat szenvedett a Tisza Párt renoméja az ukrán kémbotránynak, a kiszivárgó megszorítási terveknek, Tarr Zoltán elszólásainak vagy időleges igazmondásainak köszönhetően, amelyekből kiderült, hogy titkolják a valódi programjukat, mert annak nyilvánosságra kerülése a bukásukat eredményezné. A párt januárban sem volt képes átvenni a politikai kommunikációs folyamatok irányítását,
tevékenysége sokkal inkább tűnt egy kapkodó és másolásra épülő viselkedésmintasorozatnak, mint politikai kampánynak,
ami nem ígér sok jót így a hátralévő 2 hónapban Magyar Péternek.
Az írják, a Fidesz-KDNP ezzel szemben stabil vezető pozícióból indította el a 2026-os évet, és annak első hónapjában is komoly aktivitással őrizte ezt a helyzetét. Orbán Viktor ugyanis a korábban megszokottól eltérően ezúttal nem a decemberi időszakban, hanem január 5-én tartotta meg a már hagyománynak számító nemzetközi sajtótájékoztatóját, amelyen rekordmagasan, 63 médium képviselője jelent meg. Január 7-én pedig egy nagyrendezvény keretében mutatta be a pártszövetség a budapesti országgyűlési egyéni képviselőjelöltjeit, majd három nappal később a Fidesz kongresszusán ismerhette meg a nyilvánosság mind a 106 országgyűlési egyéni képviselőjelöltet – írják.
