tisza kdnp tisza párt brüsszel fidesz ukrajna orbán viktor

Amit nem akart látni Magyar Péter: itt az újabb elemzés, megmaradt a patrióta tömb biztos előnye

2026. február 05. 08:17

Egy friss elemzés szerint a Fidesz-KDNP ezzel szemben stabil vezető pozícióból indította el a 2026-os évet, és annak első hónapjában is komoly aktivitással őrizte ezt a helyzetét.

2026. február 05. 08:17
null

2026 januárjának politikai történései megerősítették a választók benyomását, amely szerint olyan ügyekben, mint a háborútól és Ukrajna nagymértékű finanszírozásától való távolmaradás vagy a rezsicsökkentés megvédése, a jobboldalra számíthatnak. A Tisza Párt viszont legalábbis veszélyt jelent – derül ki az Alapjogokért Központ friss elemzéséből.

Ennek megfelelően a politikai szereplők versenyében a korábbi időszakban megfigyelhető trend érvényesült, a közvélemény-kutatások adatai szerint a patrióta tömb biztos előnye megmaradt. Beszédes, hogy míg a nemzeti petíció révén a választók elmondhatják véleményüket az említett témaköröket illetően, Magyar Péter „pótcselekvésnek” nevezte a kezdeményezést – írják.

Az év első hónapjában Orbán Viktor védelmébe vette a Brüsszel által súlyos támadás alá vont rezsicsökkentést, és kifejezte, hogy vezetésével hazánk nem vesz részt Ukrajna 1500 milliárd dolláros finanszírozási igényének kielégítésében. Ezzel szemben a kutatás szerint Magyar Péterék a háborúpárti Ursula von der Leyen védelmére keltek azzal, hogy nem vettek részt a róla szóló bizalmatlansági indítványról történő szavazáson. 

A baloldali kihívó alárendelt szerepét a felmérések adatain túl maga a pártelnök is igazolta,

aki az egyre valószínűbb vereségre készülve – önmerényletről, berepülő drónokról és alkotmányos puccsról delirálva – azt a mítoszt sulykolja legelkötelezettebb szimpatizánsainak, amely szerint a Fidesz-KDNP csalásra készül, noha korábban maga fejtette ki, hogy ez lehetetlen.

Magyar Péter pártja nem volt képes magához ragadni a napirend uralását

A tavalyi év második fele nem hozott jó eredményeket a Tisza Párt számára, összeségében pedig kijelenthető, hogy a 2025-ös évet vesztes pozícióban zárta az ellenzéki formáció. Az elemzés megállapítja: Magyar Péter pártja nem volt képes magához ragadni a napirend uralását, miközben folyamatos károkat szenvedett a Tisza Párt renoméja az ukrán kémbotránynak, a kiszivárgó megszorítási terveknek, Tarr Zoltán elszólásainak vagy időleges igazmondásainak köszönhetően, amelyekből kiderült, hogy titkolják a valódi programjukat, mert annak nyilvánosságra kerülése a bukásukat eredményezné. A párt januárban sem volt képes átvenni a politikai kommunikációs folyamatok irányítását, 

tevékenysége sokkal inkább tűnt egy kapkodó és másolásra épülő viselkedésmintasorozatnak, mint politikai kampánynak,

ami nem ígér sok jót így a hátralévő 2 hónapban Magyar Péternek.

Az írják, a Fidesz-KDNP ezzel szemben stabil vezető pozícióból indította el a 2026-os évet, és annak első hónapjában is komoly aktivitással őrizte ezt a helyzetét. Orbán Viktor ugyanis a korábban megszokottól eltérően ezúttal nem a decemberi időszakban, hanem január 5-én tartotta meg a már hagyománynak számító nemzetközi sajtótájékoztatóját, amelyen rekordmagasan, 63 médium képviselője jelent meg. Január 7-én pedig egy nagyrendezvény keretében mutatta be a pártszövetség a budapesti országgyűlési egyéni képviselőjelöltjeit, majd három nappal később a Fidesz kongresszusán ismerhette meg a nyilvánosság mind a 106 országgyűlési egyéni képviselőjelöltet – írják.

Nyitókép forrása: Facebook

