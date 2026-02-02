Ez gyors volt: Kapitány István akkorát hazudott, hogy még a balos Lakmusz is fennakadt rajta
A hazaköltöző szakember azt mondja, ő nem látja, hogy lennének magyar hazaköltözők. Francesca Rivafinoli írása.
Egyre tisztább a kép.
„1.: Kapitány István a Tisza Magyar Péter által felkért gazdasági szakértője, az elképzelt gazdasági miniszteri szék általuk remélt várományosa.
2.: Az első megnyilatkozása során kijelentette: szerinte az államnak nem szabad olyan »felesleges« beruházásokra költeni, mint a reptér visszavásárlása és hidak építése.
3.: Szerinte azonnal meg kell szüntetni a multikra kivetett különadót.
4.: Vagy hazudott vagy tudatlanságából eredően teljes ostobaságot beszélt a magyarországi kivándorlásról, a Magyarországra visszatérők számáról, ráadásul az európai összehasonlításai is tökéletesen hamisak voltak – ezt még a kormánypártisággal nehezen megvádolható Lakmusz is kénytelen volt megírni.
5.: Most pedig egy angol nyelvű, korábbi interjújából kiderül, hogy »szereti a sokszínűséget«, ezért szükségesnek tartja, hogy »Afrikából hozzanak be Magyarországra munkaerőt«.”
