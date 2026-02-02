4.: Vagy hazudott vagy tudatlanságából eredően teljes ostobaságot beszélt a magyarországi kivándorlásról, a Magyarországra visszatérők számáról, ráadásul az európai összehasonlításai is tökéletesen hamisak voltak – ezt még a kormánypártisággal nehezen megvádolható Lakmusz is kénytelen volt megírni.

5.: Most pedig egy angol nyelvű, korábbi interjújából kiderül, hogy »szereti a sokszínűséget«, ezért szükségesnek tartja, hogy »Afrikából hozzanak be Magyarországra munkaerőt«.”

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala