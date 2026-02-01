A város, amelyet dicsőség megnyerni – a Fidesz vagy a Tisza veszi be áprilisban Debrecent?

A 3-as számú választókerületben Tasó László helyett Antal Szabolcs neve szerepel majd kormánypárti jelöltként a szavazólapokon. Antal Szabolcs Hajdúsámson polgármestere, a választók 2014 óta minden választáson támogatták. Ebben a körzetben a Tisza Párt Csák Lászlót, a Mi Hazánk Hunyadi Mátét, a baloldal pedig Szörényi Károlyt indítja el.

Széles Diána

A város, amelyet dicsőség megnyerni

Hajdú-Bihar vármegye, benne Debrecen is hagyományosan a jobboldal fontos bázisának számít. Csak az 1994-es választás volt kivétel, amikor a Magyar Szocialista Párt elsöprő győzelmet aratott a térségben. Az azóta eltelt évtizedekben Debrecen szinte robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, és mára az ország meghatározó ipari központjává vált. A közelmúltban több multinacionális vállalat is úgy döntött, hogy ide telepíti új gyártó- vagy működési központját, közülük kiemelendő a CATL és a BMW. A bajor autógyártó ősszel jelentette be, hogy Debrecenben indul az iX3 típus sorozatgyártása, ami mérföldkőnek számít a magyarországi autóipar szempontjából. A BMW beruházása közvetve további ipari fejlesztéseket is a régióba vonzott, például a ZF vállalat futóműgyártó üzemét, amely 10 milliárd forintos beruházással valósult meg, és 230 új munkahelyet teremtett.

Széles Diána, a kormánypártok képviselőjelöltje lapunknak azt mondja, hogy az utóbbi években 21 ezer új munkahely jött létre a cívisvárosban, és a nagyvállalatok beruházásai modern technológiát és hosszú távú gazdasági stabilitást hoztak. Ezek a beruházások növelik Debrecen regionális súlyát is, és olyan bevételt termelnek, amelyből tovább javítható a város infrastruktúrája, és jóléti fejlesztések valósíthatók meg. Széles szerint a fejlődés előnyei a közeljövőben lesznek majd igazán látványosak, amikor már kézzelfogható lesz a bevételnövekedés, s az új munkalehetőségeknek köszönhetően a bérek is megindulnak felfelé.