A város, amelyet dicsőség megnyerni – a Fidesz vagy a Tisza veszi be áprilisban Debrecent?

Hajdú-Bihar politikai térképe átalakul: a Fidesz–KDNP új, Debrecenben beágyazott jelöltekkel indul három választókerületben. A megyeszékhely jövője, gazdasági fejlődése és országos súlya a kampány fő témája.
Változások zajlanak az ország második legnagyobb városának politikai életében. A cívisvárost három országgyűlési egyéni választókerület érinti: a Hajdú-Bihar vármegyei 1-es, 2-es és 3-as számú körzetben a kormánypárt új jelöltekkel vág neki a választásnak. 2022-ben olyan hosszú ideje meghatározó politikusokat indított, mint Kósa Lajos, Pósán László és Tasó László, ezúttal országosan kevésbé ismert, helyben azonban beágyazott jelöltekkel próbálkozik.
Kósa Lajos ősszel egy podcastben jelentette be, hogy bár a rendszerváltozás óta minden választáson elindult, és 1998 óta megszakítás nélkül győzött Debrecenben, a következő voksoláson nem méreti meg magát. Az 1-es számú választókerületben Barcsa Lajost indítja el helyette a Fidesz–KDNP. A jogász végzettségű politikus 2014 novembere óta Debrecen alpolgármestere, és régóta fontos szereplője a város közéletének. A legnagyobb ellenzéki erő, a Tisza Párt Tárkányi Zsoltot jelöli, aki a párt sajtókapcsolati vezetője, korábban az RTL újságírója volt. A Demokratikus Koalíció azt a Varga Zoltánt küldi szorítóba, aki 2022-ben alulmaradt Kósa Lajossal szemben, de listáról bejutott az Országgyűlésbe. A Mi Hazánk Mozgalom Salánkiné Kuti Zsuzsannát indítja.
A Fidesz–KDNP színeiben több cikluson át győztes Pósán László Debrecen másik alpolgármesterének, Széles Diánának adja át a stafétát Hajdú- Bihar 2-es számú választókerületében. A Tisza Párt Tompa Enikőt, a DK Vaszkó Imrét, a Mi Hazánk pedig Vörös Zoltán Jánost állítja jelöltnek.
A 3-as számú választókerületben Tasó László helyett Antal Szabolcs neve szerepel majd kormánypárti jelöltként a szavazólapokon. Antal Szabolcs Hajdúsámson polgármestere, a választók 2014 óta minden választáson támogatták. Ebben a körzetben a Tisza Párt Csák Lászlót, a Mi Hazánk Hunyadi Mátét, a baloldal pedig Szörényi Károlyt indítja el.
Hajdú-Bihar vármegye, benne Debrecen is hagyományosan a jobboldal fontos bázisának számít. Csak az 1994-es választás volt kivétel, amikor a Magyar Szocialista Párt elsöprő győzelmet aratott a térségben. Az azóta eltelt évtizedekben Debrecen szinte robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, és mára az ország meghatározó ipari központjává vált. A közelmúltban több multinacionális vállalat is úgy döntött, hogy ide telepíti új gyártó- vagy működési központját, közülük kiemelendő a CATL és a BMW. A bajor autógyártó ősszel jelentette be, hogy Debrecenben indul az iX3 típus sorozatgyártása, ami mérföldkőnek számít a magyarországi autóipar szempontjából. A BMW beruházása közvetve további ipari fejlesztéseket is a régióba vonzott, például a ZF vállalat futóműgyártó üzemét, amely 10 milliárd forintos beruházással valósult meg, és 230 új munkahelyet teremtett.
Széles Diána, a kormánypártok képviselőjelöltje lapunknak azt mondja, hogy az utóbbi években 21 ezer új munkahely jött létre a cívisvárosban, és a nagyvállalatok beruházásai modern technológiát és hosszú távú gazdasági stabilitást hoztak. Ezek a beruházások növelik Debrecen regionális súlyát is, és olyan bevételt termelnek, amelyből tovább javítható a város infrastruktúrája, és jóléti fejlesztések valósíthatók meg. Széles szerint a fejlődés előnyei a közeljövőben lesznek majd igazán látványosak, amikor már kézzelfogható lesz a bevételnövekedés, s az új munkalehetőségeknek köszönhetően a bérek is megindulnak felfelé.
A fideszes képviselő megjegyzi, hogy
a helyiek megszokták a folyamatos fejlődést,
s a megszakadása rosszul érintené a lakosokat és a vállalkozókat. Márpedig ő úgy gondolja, hogy megakadna a térség dinamikus fejlődése, ha a Tisza győzne. „A város nem sok jóra számíthatna az esetleges Tisza-kormánytól. A pártot vezető és támogató fővárosi elitnek ugyanis semmit nem jelent Debrecen. Ahogy én látom, a Tisza győzelme esetén a helyiek már betervezett fejlesztésektől esnének el” – fogalmaz.
Emlékezetes: a város korábban többször címlapra került a helyi menekülttábor és az a körüli ügyek miatt, ám amióta bezárták a létesítményt, helyreállt a közbiztonság. Széles Diána úgy látja: a választás tétje nem más, mint a béke, a biztonság és a fejlődés. „A Fidesz ezt a három értéket kínálja a magyaroknak, ezek mentén dolgoztunk és dolgozunk. Meggyőződésem, hogy egy turbulens világban, a kialakuló új világrendben a három érték csak stabil, tapasztalt kormányzással biztosítható, ez most nem a kísérletezgetés ideje, bármelyik érték veszélybe kerülése évtizedekre helyrehozhatatlan károkat okozhat az országnak és a debrecenieknek” – mondja.
A politikus fontosnak tartja, hogy az ország vezetése jó kapcsolatokat ápoljon a világ vezetőivel, szavai szerint
Debrecen sikere nagy részben Orbán Viktor kormányának és külpolitikájának köszönhető.
„A Fidesz célja az, hogy a nemzeti érdekeket képviselje, hogy erős gazdaságú vidéki régióközpontok jöjjenek létre, amelyek megélhetést tudnak nyújtani az ott élőknek, bekapcsolják az adott helyszíneket a világ gazdasági vérkeringésébe, és tudják integrálni a határ menti térségeket is” – hangsúlyozza Széles Diána.
A képviselőjelölt bár ismeri ellenfeleit, nehezen tud róluk politikai-szakmai véleményt mondani úgy, hogy nem nyilatkozhatnak, és nem tarthatnak lakossági fórumot. „Nem tudja megoldani a helyiek problémáit az, aki nem köztük él, vagy aki csak egy-egy kampányesemény miatt látogat ki egy városrészbe.
Tisztességes kampányt szeretnék, a saját ajánlatommal foglalkozom, a kampány minősége az ellenfeleinktől függ”
– teszi hozzá.
Széles Diána a debreceniek érdekeinek „megalkuvás nélküli képviseletét” nevezi választási céljának. Mint mondja, „akik itt élnek, ismernek, ha sétálok a városban, megszólítanak, az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll, pártállástól függetlenül mindenki problémáján próbáltam segíteni a rendelkezésemre álló eszközökkel”.
Nyitókép: Shutterstock