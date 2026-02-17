Ft
02. 17.
kedd
ónos hungaromet előrejelzés eső ónos eső

A magyaroknak már kezd nagyon elege lenni – kiadták a riasztást, a legrosszabbra is fel kell készülnünk

2026. február 17. 06:55

Ónos eső, szél, fagy – lesz itt minden.

2026. február 17. 06:55
null

Pár napja még úgy tűnt, végre magunk mögött tudhatjuk a zord, téli időjárást, de immár sokadjára tér vissza a havazás, a fagy és a borús, nyirkos idő – kellemetlen meglepetésként sokkolva mindenkit, akik epekedve várják a tavaszt.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, azonban nyugat felől délután szakadozik, csökken majd a felhőzet. Mint írták, egy csapadékzóna a középső országrészben és északon átmeneti havazást, a Dél-Dunántúlon kisebb körzetekben átmeneti ónos esőt, ónos szitálást is okozhat.

A szél is ront a helyzeten: az előrejelzés szerint több helyen megerősödik majd, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet délután 3 és 8 fok között valószínű. Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.

Délkelet, kelet felől egy gyengülő csapadékzóna a középső országrészben és északon hószállingózást, átmeneti havazást, sőt a Dél-Dunántúlon helyenként átmeneti ónos esőt, ónos szitálást is okozhat.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

NovaTerra
2026. február 17. 08:16
Állandóan ezek a hatásvadász semmit mondó címek.
pipa89
2026. február 17. 07:37
Február van. Most legyen tél, ne márciusban és áprilisban, amikor a fák kivirágoztak.
bekeev-2025
2026. február 17. 07:07
"A magyaroknak már kezd nagyon elege lenni – kiadták a riasztást, a legrosszabbra is fel kell készülnünk" Ti magyarok mindig mindentől barnára fossátok a lábszáratok? :)
