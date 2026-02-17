A magyaroknak már kezd nagyon elege lenni – kiadták a riasztást, a legrosszabbra is fel kell készülnünk

Pár napja még úgy tűnt, végre magunk mögött tudhatjuk a zord, téli időjárást, de immár sokadjára tér vissza a havazás, a fagy és a borús, nyirkos idő – kellemetlen meglepetésként sokkolva mindenkit, akik epekedve várják a tavaszt.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, azonban nyugat felől délután szakadozik, csökken majd a felhőzet. Mint írták, egy csapadékzóna a középső országrészben és északon átmeneti havazást, a Dél-Dunántúlon kisebb körzetekben átmeneti ónos esőt, ónos szitálást is okozhat.