A magyaroknak már kezd nagyon elege lenni – kiadták a riasztást, a legrosszabbra is fel kell készülnünk

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Ónos eső, szél, fagy – lesz itt minden.
Pár napja még úgy tűnt, végre magunk mögött tudhatjuk a zord, téli időjárást, de immár sokadjára tér vissza a havazás, a fagy és a borús, nyirkos idő – kellemetlen meglepetésként sokkolva mindenkit, akik epekedve várják a tavaszt.
A HungaroMet előrejelzése szerint kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, azonban nyugat felől délután szakadozik, csökken majd a felhőzet. Mint írták, egy csapadékzóna a középső országrészben és északon átmeneti havazást, a Dél-Dunántúlon kisebb körzetekben átmeneti ónos esőt, ónos szitálást is okozhat.
A szél is ront a helyzeten: az előrejelzés szerint több helyen megerősödik majd, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet délután 3 és 8 fok között valószínű. Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.
Délkelet, kelet felől egy gyengülő csapadékzóna a középső országrészben és északon hószállingózást, átmeneti havazást, sőt a Dél-Dunántúlon helyenként átmeneti ónos esőt, ónos szitálást is okozhat.
