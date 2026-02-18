Ft
2026. február 18. 11:49

Fogjunk össze az öldöklés befejezéséért, a biztonságért, a szabadságért, egy büszke és gazdag Magyarországért!

2026. február 18. 11:49
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Futótűzként terjedt el tegnap kora délután a médiában, hogy március 15-én ismét lesz Békemenet. A felfokozott érdeklődés, amit a hír kiváltott, nem véletlen. Hiszen lehet-e alkalmasabb időpontot választani egy ilyen jellegű demonstráció megszervezésére, mint a magyar nemzet szuverenitásáért, függetlenségéért és szabadságáért vívott forradalom és szabadságharc hőseinek emléknapját egy olyan időszakban, amikor szabadságunkat és függetlenségünket naponta érik súlyos fenyegetések. És lehet-e pontosabb elnevezése a Patrióták Holdról is jól látszó kiállásának a nemzeti önrendelkezés mellett, mint a Békemenet, egy olyan történelmi pillanatban, amikor Európa háborúba ájult urai nyíltan az uszító politikájuknak ellenálló kormány megdöntésére, egy nekik nemet mondani nem tudó bábkormány hatalomba segítésére esküdtek össze. Ha szükség volt valaha a véleménynyilvánításnak erre a formájára, ha valaha égett a vágy ennyire a magyarokban a közös cselekvésre a békevágy kifejezése céljából, akkor most, a választási kampány hajrájában különösen indokolt, minden jóérzésű ember által várt és támogatott a Békemenet meghirdetése.

Mindegy, mit hazudozik összevissza az ellenzék vezére arról, hogy ő ellenzi az ukránok gyorsított felvételét az unióba meg hogy ő is békét szeretne. Ha egyetlen szavát komolyan lehetne venni, már rég kiléptette volna a Tiszát az Európai Néppártból. Manfred Weber ugyanis világosan megmondta, ott csak az lehet tag, aki feltétel nélkül és a végsőkig támogatja Ukrajnát pénzzel, fegyverrel és ha kell, katonával. De azt is mondta, hogy Ukrajnának a harctéren kell győznie, ezért az Európai Parlamentben meg is szavaztak a minap kilencvenmilliárd euró hitelt a háború folytatására.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ogreg75-2
2026. február 18. 12:39
Ha valaki megnézi a Dinasztia, és a Csapda Telex filmet, és egy kicsit is normális ( gödi akkugyár botrányt is idevehetjük), akkor nem megy el a békemenetre!
ezavéleményem
2026. február 18. 12:08
Ez mind nagyon jó, csak sajnos ez az idióta barom (MP) is ki tud vinni akkora tömeget, amekkorát mi. És mivel az ellenzéki sajtó ereje még mindig (16 év után is!) erősebb és hangosabb és az emberek számára olvasottabb is, ezért megint arról lesz szó, hogy a Tisza nagyobb tömeget vitt ki. A Kossuth tér nem is tud befogadni annyi embert, szerintem nekünk kellett volna a Hősök tere, ott sokkal jobban látszik a tömeg nagysága. Sokkal sokkal látványosabb, nagyobb tömegre lenne szükség, mint a legutóbbi. Akkorára, hogy kétség ne férjen hozzá, hogy vita tárgya se lehessen az, hogy mi voltunk többen. lehetséges ez?
mlotta
2026. február 18. 12:00
A magyar ifjúság nem kapott nemzeti nevelést az elmúlt 16 évben. Ez az LMBTQIP.....+-on nevelkedett generáció elhajtja a Fideszt.
tidal-wave-is-back
2026. február 18. 11:56
Most ember kell a gátra, indul a mozgósítás,a Békemenet ennek fontos állomása lesz.
