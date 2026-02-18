„Futótűzként terjedt el tegnap kora délután a médiában, hogy március 15-én ismét lesz Békemenet. A felfokozott érdeklődés, amit a hír kiváltott, nem véletlen. Hiszen lehet-e alkalmasabb időpontot választani egy ilyen jellegű demonstráció megszervezésére, mint a magyar nemzet szuverenitásáért, függetlenségéért és szabadságáért vívott forradalom és szabadságharc hőseinek emléknapját egy olyan időszakban, amikor szabadságunkat és függetlenségünket naponta érik súlyos fenyegetések. És lehet-e pontosabb elnevezése a Patrióták Holdról is jól látszó kiállásának a nemzeti önrendelkezés mellett, mint a Békemenet, egy olyan történelmi pillanatban, amikor Európa háborúba ájult urai nyíltan az uszító politikájuknak ellenálló kormány megdöntésére, egy nekik nemet mondani nem tudó bábkormány hatalomba segítésére esküdtek össze. Ha szükség volt valaha a véleménynyilvánításnak erre a formájára, ha valaha égett a vágy ennyire a magyarokban a közös cselekvésre a békevágy kifejezése céljából, akkor most, a választási kampány hajrájában különösen indokolt, minden jóérzésű ember által várt és támogatott a Békemenet meghirdetése.