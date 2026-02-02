Ft
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs Brüsszel Manfred Weber

A következő lépés szerintük, hogy Orbán Viktort el kell távolítani

2026. február 02. 12:06

Magyar Péterrel tudnák végigvinni ezt a programot.

2026. február 02. 12:06
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Az Európai Néppárt vezetői zárt körű tárgyalásokat tartottak Zágrábban. Manfred Weber elárulta, hogy milyen súlyos döntéseket hoztak a háború kiterjesztése érdekében:

1. Döntöttek arról, hogy folytatni kell a háborút, és Ukrajna támogatása szerintük továbbra is a legfontosabb feladat. Tudjuk, hogy ez mit jelent: 800 milliárd dollár ukrán jólétre, 700 milliárd katonai kiadásokra. Ebből következően másfélszeres tagállami befizetéseket vár el Brüsszel a büdzsébe, vagyis brutális adóemelések és megszorítások elé néznek az európai emberek.

2. Katonai szövetséggé kell alakítani az Európai Uniót a néppárti vezetők szerint. A hadigazdaságra történő átállás egy hadigépezet irányításához szükséges: parancsnoki rendszer, sorkötelezettség, európai katonák Ukrajnában. 

3. El kell törölni a tagállamok vétójogát. Egyértelmű, hogy az európai emberek nem akarnak háborúba menni, így idővel egyre inkább nőni fog a társadalmi ellenállás az európai háborús tervekkel szemben. Annak érdekében, hogy megakadályozzák és felszámolják a tagállami ellenállást akkor is, ha nemzeti kormány van a tagállamok élén, megszüntetnék az egyhangú döntéshozatalt. Brüsszel így akarja biztosítani a teljes kontrollt az eszkalációs folyamat felett.

A brüsszelpárti térfélen mindenki úgy számol Magyarország kapcsán, hogy amíg nemzeti kormány van, Magyarország ellen fog tartani a háborús terveknek. Vagyis a következő lépés szerintük, hogy Orbán Viktort el kell távolítani. 

Ezért indítanak brüsszelbarát jelöltet a magyar választásokon, mert Magyar Péterrel tudnák végigvinni ezt a programot. Egyértelmű, hogy a Tisza Párt vezetője nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ezt Manfred Weber is tudja, ezért meg sem hívták erre a vezetői megbeszélésre. 

A döntés viszont kötelezi. Ezzel a programmal indítják a választáson. Ezért nem szabad hagyni, hogy brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak!

A Fidesz a biztos választás!”

Nyitókép: X

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

trokadero
2026. február 02. 13:11
A csoportképről lemaradt egy felirat: WANTED!
nyugalom
•••
2026. február 02. 12:56 Szerkesztve
Ezzel a kretén, idegbeteg vérkomcsival! El kell tavolitani? Demokratikusan? Esetleg lelövik?
arpadan
2026. február 02. 12:52
Na, azért lassacskán csak alakulgat az az Európai Egyesült Államok... Miért is kell minden létező szerződést, írott és íratlan szabályt fölrúgva erőltetni Ukrajna csatlakozását - lassan ott tartunk, hogy már MA! - még a következő, 2029-es EU-választás előtt ??? Aminek ugye következménye, hogy már a 2028-tól esedékes költségvetésben is szerepel(nének) ! A 40 milliós Lengyelországnak 53 képviselője van. Az a valószínűsíthető 50-60 leendő ukrán képviselő melyik frakcióba fog beülni? Segítek: nem a Patriótákhoz... Vagyis: EPP-hatalom bebetonozva. Miért is kell vagy 800 ezres ukrán hadsereget eltartania az EU-nak a háború befejeződése után? Ugyan hagyjuk már a "rohadék oroszok 5 perc múlva lerohanják Berlint, Párizst meg Londont" dajkamesét - persze, osztán 10 perc múlva meg a Marsot… Az Európai Egyesült Államok keleti perifériáján ők lennének a rendfenntartók ! Nyugaton már intézik a muszlim bevándorlókkal.
csulak
2026. február 02. 12:40
ezt mi magyarok eldontjuk !
