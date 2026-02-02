Kiderült Manfred Weber terve: elvennék a vétójogot Magyarországtól
Zágrábban gyűltek össze az Európai Néppárt vezetői, ahová a csoportkép alapján Magyar Pétert nem hívták meg.
Magyar Péterrel tudnák végigvinni ezt a programot.
„Az Európai Néppárt vezetői zárt körű tárgyalásokat tartottak Zágrábban. Manfred Weber elárulta, hogy milyen súlyos döntéseket hoztak a háború kiterjesztése érdekében:
1. Döntöttek arról, hogy folytatni kell a háborút, és Ukrajna támogatása szerintük továbbra is a legfontosabb feladat. Tudjuk, hogy ez mit jelent: 800 milliárd dollár ukrán jólétre, 700 milliárd katonai kiadásokra. Ebből következően másfélszeres tagállami befizetéseket vár el Brüsszel a büdzsébe, vagyis brutális adóemelések és megszorítások elé néznek az európai emberek.
2. Katonai szövetséggé kell alakítani az Európai Uniót a néppárti vezetők szerint. A hadigazdaságra történő átállás egy hadigépezet irányításához szükséges: parancsnoki rendszer, sorkötelezettség, európai katonák Ukrajnában.
3. El kell törölni a tagállamok vétójogát. Egyértelmű, hogy az európai emberek nem akarnak háborúba menni, így idővel egyre inkább nőni fog a társadalmi ellenállás az európai háborús tervekkel szemben. Annak érdekében, hogy megakadályozzák és felszámolják a tagállami ellenállást akkor is, ha nemzeti kormány van a tagállamok élén, megszüntetnék az egyhangú döntéshozatalt. Brüsszel így akarja biztosítani a teljes kontrollt az eszkalációs folyamat felett.
A brüsszelpárti térfélen mindenki úgy számol Magyarország kapcsán, hogy amíg nemzeti kormány van, Magyarország ellen fog tartani a háborús terveknek. Vagyis a következő lépés szerintük, hogy Orbán Viktort el kell távolítani.
Ezért indítanak brüsszelbarát jelöltet a magyar választásokon, mert Magyar Péterrel tudnák végigvinni ezt a programot. Egyértelmű, hogy a Tisza Párt vezetője nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ezt Manfred Weber is tudja, ezért meg sem hívták erre a vezetői megbeszélésre.
A döntés viszont kötelezi. Ezzel a programmal indítják a választáson. Ezért nem szabad hagyni, hogy brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak!
A Fidesz a biztos választás!”
