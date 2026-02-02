3. El kell törölni a tagállamok vétójogát. Egyértelmű, hogy az európai emberek nem akarnak háborúba menni, így idővel egyre inkább nőni fog a társadalmi ellenállás az európai háborús tervekkel szemben. Annak érdekében, hogy megakadályozzák és felszámolják a tagállami ellenállást akkor is, ha nemzeti kormány van a tagállamok élén, megszüntetnék az egyhangú döntéshozatalt. Brüsszel így akarja biztosítani a teljes kontrollt az eszkalációs folyamat felett.

A brüsszelpárti térfélen mindenki úgy számol Magyarország kapcsán, hogy amíg nemzeti kormány van, Magyarország ellen fog tartani a háborús terveknek. Vagyis a következő lépés szerintük, hogy Orbán Viktort el kell távolítani.

Ezért indítanak brüsszelbarát jelöltet a magyar választásokon, mert Magyar Péterrel tudnák végigvinni ezt a programot. Egyértelmű, hogy a Tisza Párt vezetője nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ezt Manfred Weber is tudja, ezért meg sem hívták erre a vezetői megbeszélésre.

A döntés viszont kötelezi. Ezzel a programmal indítják a választáson. Ezért nem szabad hagyni, hogy brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak!

A Fidesz a biztos választás!”