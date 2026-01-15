Ft
01. 15.
csütörtök
magyar péter ungár péter Ceglédi Zoltán

Ungár akkor is egy fideszes g*ci

2026. január 15. 10:55

Nem kell csalódnom a csürhében.

2026. január 15. 10:55
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Nézem a kommenteket a hír alatt, miszerint Ungár Péter kiszáll a politikából és gyerekvédelmi dolgozó lesz, és hát nem kell csalódnom a csürhében. Magyar Péter is kiváló európai demokrata, meg a neki nyaló, jelenleg mandátummal rendelkező, de áprilisban félreálló ellenzéki képviselők is mind kiváló európai demokraták, de Ungár akkor is egy fideszes g*ci.”

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
laurahann
2026. január 15. 11:28
És ezt hagyják majd, hogy egy buzi gyerekek körül sündörögjön?
Válasz erre
2
1
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. január 15. 11:25 Szerkesztve
Az mondjuk még soha nem vezetett semmi jóra, amikor gazdag fiúkák milliárdos vállalkozóból szociális munkássá vedlenek. Nem tudom Ungárnak az esetleg megvan-e, hogy a gyermekvédelemben vannak támogató feladatkörök, ahol emberi sorsok múlhatnak azon, hogy ha neki majd épp nem lesz kedve ezt csinálni, feláll és otthagyja. Az öncélú jófejkedésnek az ellátórendszerekben nincs helye. Menjen, szórakozzon a milliárdjaival, ne a rászoruló gyerekekkel!
Válasz erre
1
1
survivor
2026. január 15. 11:18
Ungar nyiltan buzi. Neki való a gyermekvedelem...🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. január 15. 11:08
A pedok szinte mind buzi.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!