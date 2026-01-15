„Nézem a kommenteket a hír alatt, miszerint Ungár Péter kiszáll a politikából és gyerekvédelmi dolgozó lesz, és hát nem kell csalódnom a csürhében. Magyar Péter is kiváló európai demokrata, meg a neki nyaló, jelenleg mandátummal rendelkező, de áprilisban félreálló ellenzéki képviselők is mind kiváló európai demokraták, de Ungár akkor is egy fideszes g*ci.”