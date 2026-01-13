Ft
01. 14.
szerda
szalai zoltán economist magyarország világ

Újabb megdöbbentő adat: Magyarország az AI területén is a világ élvonalában

2026. január 13. 22:17

A generatív AI modelleknek Magyarországon is számos felhasználója van.

2026. január 13. 22:17
null

Magyarország a világ TOP 20 országa között van AI használat terén az Economist kutatása alapján – írja Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója és a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője legújabb bejegyzésében.

Szalai Zoltán kiemelte, hogy a könnyen hozzáférhető mesterséges intelligencia modellek alig pár éve léptek be a tömegpiacra, de azóta óriási hatást gyakoroltak a munkaerőpiac mellett az élet szinte minden területén.

A generatív AI modelleknek Magyarországon is számos felhasználója van. Már most is sokan a munkavégzést segítő eszközként alkalmazzák”

Ezt is ajánljuk a témában

– részletezte az MCC igazgatója.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

Összesen 11 komment

triacus-2
2026. január 13. 23:30
Az Economist kutatása: economist.com/graphic-detail/2026/01/12/which-countries-are-adopting-ai-the-fastest
biztosvalasztas-hu
2026. január 13. 23:23
Főleg a megafos a fake AI videókkal! 🤣🤣🤣🤣
tapir32
2026. január 13. 23:04
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
neszteklipschik
2026. január 13. 23:02
Már az Economist-ot is megvette a "RogánTóni"!! 😱😱😱
