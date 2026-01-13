Újabb megdöbbentő adat: Magyarország az AI területén is a világ élvonalában

Hátborzongató: megnyílt az első, teljesen AI-vezérelt szálloda Las Vegasban
Oto, a robot köszönti a recepción a vendégeket, és ez csak a kezdet.
A generatív AI modelleknek Magyarországon is számos felhasználója van.
Magyarország a világ TOP 20 országa között van AI használat terén az Economist kutatása alapján – írja Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója és a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője legújabb bejegyzésében.
Szalai Zoltán kiemelte, hogy a könnyen hozzáférhető mesterséges intelligencia modellek alig pár éve léptek be a tömegpiacra, de azóta óriási hatást gyakoroltak a munkaerőpiac mellett az élet szinte minden területén.
A generatív AI modelleknek Magyarországon is számos felhasználója van. Már most is sokan a munkavégzést segítő eszközként alkalmazzák”
Ezt is ajánljuk a témában
Oto, a robot köszönti a recepción a vendégeket, és ez csak a kezdet.
– részletezte az MCC igazgatója.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP