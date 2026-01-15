Ft
01. 15.
csütörtök
dopeman tyson fury gypsy king cigánykirály Orbán Viktor

„Tyson Fury üzeni: a gipsyk is Orbánnal vannak" – Dopeman összefutott a világbajnokkal (VIDEÓ)

2026. január 15. 06:11

A rapper Thaiföldön találkozott a világhírű bokszolóval.

2026. január 15. 06:11
null

Váratlan helyen keresztezték egymást Dopeman és Tyson Fury útjai.

A rapper egy thaiföldi étteremben futott össze a 37 éves brit bokszolóval, aki a hírek szerint Thaiföldön edz, miután bejelentette visszatérését. Fury a „Gypsy King”, azaz a Cigánykirály becenéven ismert.

Össszefutottam Tyson Furyval, üzeni, hogy a gipsyk is Orbánnal vannak”

– írta a rapper a közösségi oldalain megosztott videóhoz.

Nyitókép forrása: Fayez Nureldine / AFP

