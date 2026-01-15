„Tyson Fury üzeni: a gipsyk is Orbánnal vannak" – Dopeman összefutott a világbajnokkal (VIDEÓ)

Olyan legendával találkozott Orbán Viktor, aki még Brüsszelt is kiütné
A korábbi amerikai profi ökölvívót a sportág történetének egyik legnagyobb alakjaként tartják számon.
A rapper Thaiföldön találkozott a világhírű bokszolóval.
Váratlan helyen keresztezték egymást Dopeman és Tyson Fury útjai.
A rapper egy thaiföldi étteremben futott össze a 37 éves brit bokszolóval, aki a hírek szerint Thaiföldön edz, miután bejelentette visszatérését. Fury a „Gypsy King”, azaz a Cigánykirály becenéven ismert.
Össszefutottam Tyson Furyval, üzeni, hogy a gipsyk is Orbánnal vannak”
– írta a rapper a közösségi oldalain megosztott videóhoz.
Nyitókép forrása: Fayez Nureldine / AFP
