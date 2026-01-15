„Tyson Fury üzeni: a gipsyk is Orbánnal vannak" – Dopeman összefutott a világbajnokkal (VIDEÓ)

Tényleg a bulvár uralja a politikát? – Pócs János a Vekkerben!

A politika új csatatere az online tér, ahol a bulvár formálja a valóságot, a hype uralkodik, és felmerül a végső kérdés – ki irányít kit, a politikus a médiát vagy a média a politikust? Pócs János volt a Vekker vendége, aki kíméletlen őszinteséggel beszélt hatalomról, felelősségről és az online politizálás csapdáiról.