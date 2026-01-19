Trump elnököt rabol, a világ lángokban – mit hoztak az amerikai puccsok? | TEMPÓ Kohán Mátyással

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Itt a TEMPÓ! Madurot elrabolták. Vajon, hogy értékeli majd mindezt a történelem? Egyáltalán mi alapján? A TEMPÓ legújabb adásában a korábbi „best practicet” tekintjük át.
Az amerikai külpolitika számos történelmi eredménnyel büszkélkedhet. Ugyanakkor a bűnlajstroma is hosszú az Egyesült Államoknak.
Azáltal, hogy Donald Trump elrabolta Maduro elnököt ismét viták sűrűjébe keveredett az amerikai külpolitika.
A TEMPÓ legújabb adásában Kohán Mátyás körbejárja a „Made in the USA” típusú rendszerváltásokat.
Vajon a venezuelai esetből egy újabb Panama vagy egy újabb Guatemala fog kisülni? Az idő majd eldönti.
