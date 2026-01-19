Ft
01. 21.
szerda
facebook instagram twitter linkedin youtube
Trump elnököt rabol, a világ lángokban – mit hoztak az amerikai puccsok? | TEMPÓ Kohán Mátyással

2026. január 19. 20:08

Itt a TEMPÓ! Madurot elrabolták. Vajon, hogy értékeli majd mindezt a történelem? Egyáltalán mi alapján? A TEMPÓ legújabb adásában a korábbi „best practicet” tekintjük át. 

2026. január 19. 20:08
Az amerikai külpolitika számos történelmi eredménnyel büszkélkedhet. Ugyanakkor a bűnlajstroma is hosszú az Egyesült Államoknak.

Azáltal, hogy Donald Trump elrabolta Maduro elnököt ismét viták sűrűjébe keveredett az amerikai külpolitika.

A TEMPÓ legújabb adásában Kohán Mátyás körbejárja a „Made in the USA” típusú rendszerváltásokat.

Vajon a venezuelai esetből egy újabb Panama vagy egy újabb Guatemala fog kisülni? Az idő majd eldönti.

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
socialismo-e-muerte
•••
2026. január 20. 00:51 Szerkesztve
Hiába a nagy vergődés. Az autóipar és a fegyveripar kéz a kézben jár, mindkettőhöz OLAJ kell. VENEZUELAI OLAJ. Az autóipar seperc alatt átáll hadigyártásra, katonák és fegyverek szállítására. Ez a Trumpi megoldás. Kibasztak veletek.
Válasz erre
1
0
74bro
•••
2026. január 19. 23:38 Szerkesztve
Komcsit raboltak, nem elnököt. Ha a Fidelt is elrabolták volna annak idején, a kubaiaknak most nem kellene két napig sorban állni a csirkelábért.
Válasz erre
0
2
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 19. 23:17
Majd hoz neked Donald bácsi szuverenitást és békét Matyika. Vagy ha nem, hát harmadik világháborút. A magánéletedben is biztosan jobban fogod érezni magad az elfojtott, mások által bűnösnek bélyegzett vágyaiddal. Meg amiatt, hogy még te is segítesz nekik benne, hogy másoknak is nehezebb legyen, mint Józsi.
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. január 19. 21:21
Soros ügynök a Fidesz kebelében.....
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!