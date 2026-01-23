Szombaton sem lesz barátságos az idő: eső, havas eső és ónos eső is lesz – mutatjuk, hol

Szombat reggelig az Északi-középhegység környezetében előfordulhat havazás (lepel-3 cm, elsősorban Borsod északi felében 2-3 cm), fagyott eső. Másutt eső, havaseső, kisebb körzetekben átmeneti ónos eső is előfordulhat az országban. Reggelig, kora délelőttig átmeneti ónos esőre kezdetben a Dunántúlon, elsősorban középső területein van nagyobb esély, majd az éjszaka folyamán kisebb eséllyel, az Alföld, Északi-középhegység térségében is előfordulhat kisebb területen – írta figyelmeztető előrejelzésében a Magyar Meteorológiai Szolgáltató.

Hozzátették: szombat estétől vasárnap reggelig az északkeleti területeken kisebb körzetekben ismét növekszik az ónos eső esélye.