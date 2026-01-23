Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
ónos időjárás eső ónos eső

Szombaton sem lesz barátságos az idő: eső, havas eső és ónos eső is lesz – mutatjuk, hol

2026. január 23. 22:55

Az utakon továbbra is érdemes nagyon vigyázni.

2026. január 23. 22:55
null

Szombat reggelig az Északi-középhegység környezetében előfordulhat havazás (lepel-3 cm, elsősorban Borsod északi felében 2-3 cm), fagyott eső. Másutt eső, havaseső, kisebb körzetekben átmeneti ónos eső is előfordulhat az országban. Reggelig, kora délelőttig átmeneti ónos esőre kezdetben a Dunántúlon, elsősorban középső területein van nagyobb esély, majd az éjszaka folyamán kisebb eséllyel, az Alföld, Északi-középhegység térségében is előfordulhat kisebb területen – írta figyelmeztető előrejelzésében a Magyar Meteorológiai Szolgáltató.

Hozzátették: szombat estétől vasárnap reggelig az északkeleti területeken kisebb körzetekben ismét növekszik az ónos eső esélye.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: MTI/Vajda János
 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!