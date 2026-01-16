Szijjártó Péter fényes jövőt vázolt fel: soha nem látott előnyhöz juthat Magyarország – az egész régiót behálóznák a Mol vezetékei

Kilőtt a forint, szárnyal a MOL: remekeltek a magyarok, sokak örömére
A forint délelőtt erősödött, ebéd után gyengült, majd a nap végén ismét belehúzott.
A tervek szerint egy új termékvezeték épülne, amely a Mol százhalombattai finomítóját kapcsolná össze a NIS újvidéki logisztikai központjával.
Hivatalos bejelentés is született a Mol által megvásárolni kívánt NIS, szerb olajvállalat továbbfejlesztéséről – számolt be a Világgazdaság.
A tervek szerint egy új termékvezeték épülne, amely a Mol százhalombattai finomítóját kapcsolná össze az újvidéki logisztikai központtal. A fejlesztésről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt annak kapcsán, hogy a Mol többségi tulajdonrészt szerezne a szerb állami olajvállalatban, a NIS-ben. A magyar kormány a tranzakciót a Mol térségbeli jelenlétének erősödése, valamint az energiaellátás biztonságának javítása érdekében támogatja.
Szijjártó Péter azt is közölte, hogy a NIS megvásárlásához vezető első jelentős lépés akár két héten belül megtörténhet.
A Mol Magyarországon több logisztikai telephellyel rendelkezik – Csepelen, Komáromban, Százhalombattán, Pécsett, Szajolon és Tiszaújvárosban –, külföldön azonban jellemzően csak irodákat üzemeltet. Szerbiában jelenleg nem ismert önálló Mol-logisztikai központ; ilyen szerepet elsőként a NIS pancsovai finomítójának területén kialakított létesítmény tölthetne be. Emellett a NIS-nek Újvidéken található egy mintegy tíz éve bezárt finomítója is, amely hosszabb távon szintén a Mol terveinek részévé válhat.
A magyar–szerb termékvezeték építésének terve röviddel azután került nyilvánosságra, hogy bejelentették: a Mol egy másik termékvezetékkel összekötné a pozsonyi és a százhalombattai finomítót. A Mol többségi tulajdonában lévő Slovnaft üzeméből elsősorban gázolaj, kisebb részben benzin és egyéb olajtermékek érkeznének Magyarországra. Az új vezeték kiváltaná a jelenlegi vasúti szállítást, valamint a korlátozott volumenű vízi fuvarozást.
A külügyminiszter a szerbiai együttműködés kapcsán hangsúlyozta: „És itt nemcsak arról van szó, hogy új kőolajvezeték köti majd össze az országainkat, hanem egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni”.
Majd így foglalta össze a fejlesztések stratégiai jelentőségét:
Tehát a Mol belépése tulajdonosként a szerb olajpiacra a NIS többségi tulajdonának megvásárlásával, illetve a magyar–szerb kőolajvezeték megépítése olyan előrelépés Közép-Európa, Szerbia, Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságában, amelynek nyomán olyan jó helyzetbe kerülünk, amilyenben még soha nem voltunk.
És ezért támogatja a kormány a Mol vásárlási szándékát, és ezért kötünk kormányközi megállapodást a szerb kormánnyal”
Nyitókép: KKM / MTI