Szijjártó Péter fényes jövőt vázolt fel: soha nem látott előnyhöz juthat Magyarország – az egész régiót behálóznák a Mol vezetékei

A magyar–szerb termékvezeték építésének terve röviddel azután került nyilvánosságra, hogy bejelentették: a Mol egy másik termékvezetékkel összekötné a pozsonyi és a százhalombattai finomítót. A Mol többségi tulajdonában lévő Slovnaft üzeméből elsősorban gázolaj, kisebb részben benzin és egyéb olajtermékek érkeznének Magyarországra. Az új vezeték kiváltaná a jelenlegi vasúti szállítást, valamint a korlátozott volumenű vízi fuvarozást.

A külügyminiszter a szerbiai együttműködés kapcsán hangsúlyozta: „És itt nemcsak arról van szó, hogy új kőolajvezeték köti majd össze az országainkat, hanem egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni”.

Majd így foglalta össze a fejlesztések stratégiai jelentőségét: