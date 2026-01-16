Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter nis mol

Szijjártó Péter fényes jövőt vázolt fel: soha nem látott előnyhöz juthat Magyarország – az egész régiót behálóznák a Mol vezetékei

2026. január 16. 09:51

A tervek szerint egy új termékvezeték épülne, amely a Mol százhalombattai finomítóját kapcsolná össze a NIS újvidéki logisztikai központjával.

2026. január 16. 09:51
null

Hivatalos bejelentés is született a Mol által megvásárolni kívánt NIS, szerb olajvállalat továbbfejlesztéséről – számolt be a Világgazdaság.

A tervek szerint egy új termékvezeték épülne, amely a Mol százhalombattai finomítóját kapcsolná össze az újvidéki logisztikai központtal. A fejlesztésről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt annak kapcsán, hogy a Mol többségi tulajdonrészt szerezne a szerb állami olajvállalatban, a NIS-ben. A magyar kormány a tranzakciót a Mol térségbeli jelenlétének erősödése, valamint az energiaellátás biztonságának javítása érdekében támogatja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Szijjártó Péter azt is közölte, hogy a NIS megvásárlásához vezető első jelentős lépés akár két héten belül megtörténhet.

A Mol Magyarországon több logisztikai telephellyel rendelkezik – Csepelen, Komáromban, Százhalombattán, Pécsett, Szajolon és Tiszaújvárosban –, külföldön azonban jellemzően csak irodákat üzemeltet. Szerbiában jelenleg nem ismert önálló Mol-logisztikai központ; ilyen szerepet elsőként a NIS pancsovai finomítójának területén kialakított létesítmény tölthetne be. Emellett a NIS-nek Újvidéken található egy mintegy tíz éve bezárt finomítója is, amely hosszabb távon szintén a Mol terveinek részévé válhat.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar–szerb termékvezeték építésének terve röviddel azután került nyilvánosságra, hogy bejelentették: a Mol egy másik termékvezetékkel összekötné a pozsonyi és a százhalombattai finomítót. A Mol többségi tulajdonában lévő Slovnaft üzeméből elsősorban gázolaj, kisebb részben benzin és egyéb olajtermékek érkeznének Magyarországra. Az új vezeték kiváltaná a jelenlegi vasúti szállítást, valamint a korlátozott volumenű vízi fuvarozást.

A külügyminiszter a szerbiai együttműködés kapcsán hangsúlyozta: „És itt nemcsak arról van szó, hogy új kőolajvezeték köti majd össze az országainkat, hanem egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni”.

Majd így foglalta össze a fejlesztések stratégiai jelentőségét:

Tehát a Mol belépése tulajdonosként a szerb olajpiacra a NIS többségi tulajdonának megvásárlásával, illetve a magyar–szerb kőolajvezeték megépítése olyan előrelépés Közép-Európa, Szerbia, Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságában, amelynek nyomán olyan jó helyzetbe kerülünk, amilyenben még soha nem voltunk. 

És ezért támogatja a kormány a Mol vásárlási szándékát, és ezért kötünk kormányközi megállapodást a szerb kormánnyal”

Nyitókép: KKM / MTI

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
etosha11
2026. január 16. 11:25
Nagyra tartom Szíjjártót, de soha sem beszél arról, hogy a sok csőbe és finomítóba honnan kapunk olajat, ha a Barátság vezeték jövőre leáll. Ha tud valamit mondja el mert aggódunk.
Válasz erre
0
2
Szamóca bácsi
2026. január 16. 10:38
így kell ezt. a logisztika maga az erő.
Válasz erre
3
0
lazio154-5
2026. január 16. 10:17
Csak jelzem, a közösségnek /adófizetők/ 1 db részvénye van a Molban! Igaz annak különleges jogosultságai vannak, de a nyeresége, mint a többi millióé/db!
Válasz erre
1
0
Bastyaelvtars
2026. január 16. 10:12
De ez már a Tisza kormány története lesz....
Válasz erre
1
13
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!